T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor sezonun ikinci yarısında dibe vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, sezonun ikinci yarısında oynanan maçlarda aldığı kötü sonuçlar sonrası Kardemir Karabükspor'un ardından açık ara en kötü takım oldu

09 Nisan 2018 12:47

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR, sezonun ikinci yarısında oynanan maçlarda aldığı kötü sonuçlar sonrası Kardemir Karabükspor\'un ardından açık ara en kötü takım oldu. Yeşil beyazlılar kümede kalma yolundaki rakiplerine karşı ise bu süreçte galip gelemedi.
Spor Toto Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa’ya mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan Bursaspor, sezonun ikinci yarısında ise adeta dibe vurdu. İkinci yarıda 11 maçı geride bırakan yeşil beyazlılar, bu maçların sadece 2’sini kazanabilirken, 7 mücadelede ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Böylelikle yalnızca 8 puan toplayabilen Bursaspor, ligin en alt sırasına demirleyen Kardemir Karabükspor’un ardından ikinci yarının en kötü takımı oldu.
GOL SORUNU DA ÇEKİYOR
Teknik direktör Paul Le Guen, Kasımpaşa maçı sonrasında oyunlarını skora çeviremediklerini ifade ederken, ikinci yarıdaki 11 maçında Bursaspor yalnızca 6 kez gol sevinci yaşadı. Kardemir Karabükspor, 5 gol atarken yeşil beyazlılar bu alanda da Karadeniz temsilcisinin ardından ligin ikinci yarısında açık ara en kötü takım oldu.
DİREKT RAKİPLERİNİ YENEMEDİ
Kümede kalma mücadelesinin doruğa ulaştığı şu haftalarda ise Bursaspor, bu alanda direkt rakipleri olan takımlara karşı da kazanamadı. Osmanlıspor’a 2-1, Aytemiz Alanyaspor’a 3-1, Antalyaspor’a 2-0, Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 ve son olarak Kasımpaşa’ya da 1-0 kaybeden Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaştığı maçtan da golsüz eşitlikle ayrıldı. Buna karşın puan cetvelinde yeşil beyazlıların altında yer alan ekipler ise puanları toplarken, Bursaspor’un küme düşme hattı ile arasında yalnızca 5 puan bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSASPORKardemir KarabüksporYeşilSpor Toto Süper LigdeKasımpaşayaBursasporBöylelikleKardemir KarabüksporunGOL SORUNU DAPaul Le Guen KasımpaşaKaradenizDİREKT RAKİPLERİNİ YENEMEDİ Kümede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24