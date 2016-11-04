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Spor

Bursaspor seri peşinde

Yeşil-beyazlılarda Tomas Sivok, Furkan Özçal ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı

04 Kasım 2016 14:23

Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karabükspor'u mağlup ederek, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 19 puan toplayan ve 4. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde 5 Kasım Cumartesi günü Karabükspor ile karşılaşıyor.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Konuk ekip Bursaspor’da sakatlıkları süren Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Tomas Sivok, kafileye dahil edilmezken, Konyaspor maçında sakatlanan ve takımdan ayrı çalışan Merter Yüce ise kafilede yer aldı.

Saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.

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