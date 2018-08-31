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Spor

Bursaspor, Sakho ve Grosicki sağlık kontrolünden geçti

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor, anlaşma sağladığı Kamil Grosicki ve Diafra Sakho'yu sağlık kontrolünden geçirdi

31 Ağustos 2018 18:30

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, anlaşma sağladığı Kamil Grosicki ve Diafra Sakho\'yu sağlık kontrolünden geçirdi.
Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Bursaspor, kadrosunu 2 oyuncuyla yeniledi. Beşiktaş\'ın oyuncusu Vagner Love\'ın transfer girişiminden oyuncuyla anlaşılamamasından ötürü olumsuz sonuçla ayrılarak rotasını Diafra Sakho\'ya çeviren yeşil-beyazlı kulüp, Bursa\'ya gelen oyuncu ile anlaşma sağladı. 
Sabah saatlerinde de Kamil Grosicki ile anlaşan Bursaspor, her iki oyuncuyu da bugün sağlık kontrolünden geçirdi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sakho ve Grosicki, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Her iki oyuncunun bugün resmi sözleşmelerini imzalaması bekleniyor.

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