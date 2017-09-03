Bursaspor-Sakaryaspor: 4-1

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA)

SAHA: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Turgut Doman, Serdar İla, Turgut Evran

BURSASPOR: Ataberk- Barış yardımcı (Dk.46 Pascal), Merter, İsmail Konuk, Aziz Behich (Dk.46 Onur), Furkan Soyalp, Badu (Dk. 46 Jorquera), Delarge (Dk.46 Kofi), Kembo Ekoko (Dk.74 Rüştü), Deniz Yılmaz (Dk.46 Sinan)

SAKARYASPOR: Ercüment-Ramazan Sal (Dk.64 Zafer), Burak, Fikret (Dk.64 Ümit), Yasir (Dk. 85 Cem), Murat (Dk.64 Tufan), Talha (Dk.81 Ramazan Civelek), Beykan Şimşek (Dk.79 Erçağ), Fatih (Dk.72 Burak), Ramazan Çevik, Coşkun (Dk.64 Mahir)

GOLLER:Dk.21 Badu, Dk.74 Sinan, Dk.85 Kofi, Dk.90+1 Furkan Soyalp (Bursaspor), Dk.25 Talha (Sakaryaspor)

SARI KART: Furkan Soyalp (Bursaspor)

Bursaspor, Süper Lig’de dördüncü haftasında sahasında konuk edeceği Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü. Bursaspor, milli takımlardaki, izinli ve sakat oyuncuları nedeniyle 10 eksikle çıktığı maçta Sakaryaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyarken karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14.dakikada Bilal’in pasında Ekoko’nun sert şutunu kaleci Ercüment güçlükle yakaladı.

18.dakikada Fikret’in sağdan ortasında defansın arkasında topla buluşan Coşkun’un vuruşunda top farklı şekilde dışarıya gitti.

21.dakikada Bilal-Furkan verkaçında Furkan’ın pasıyla Ekoko, son çizgiye indi, kale sahasına yönelen Badu’ya pasını verdi. Badı Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi.

25.dakikada Fikret’in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Talha sert vurdu ve skoru dengeledi: 1-1

40.dakikada Delarge’ın sağdan ortasında, Furkan Soyalp’in aşırtma kafa vuruşunda top kalenin üst direğinden geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61.dakikada Bilal ceza alanı dışından nefis vurdu. Defansa çarpan top kornere gitti.

67.dakikada Kofi, defanstan kaptığı topla ceza alanına yöneldi. Müsait durumdaki Sinan’ı görmek istedi. Ancak araya giren Zafer tehlikeyi uzaklaştırdı.

74.dakikada Kembo Ekoko’nun derinle pasında Sinan, soldan ceza alanına girdi. Çarprazdan sert vurdu ve top kaleci Ercüment’in uzanamayacağı köşeden filelere gitti: 2-1

85.dakikada gelişen Bursaspor atağında Kofi, çalımla ceza alanına girdi. Sağ çarprazdan yerden sert vurdu ve skoru 3-1 yaptı.

87.dakikada Erçağ sağdan ceza alanına girdi. Kale sahasına ortasında Mahir topu boş kale yerine üstten dışarıya attı.

90+1.dakikada Kofa’nin ceza alanı içerisine yaptığı ortayı değerlendiren Furkan Soyalp, güzel bir vuruşla maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

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