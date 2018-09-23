Bursaspor oyununu skora yansıtamıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon gol yollarında zorlanan Bursaspor, son 3 sezonun en yüksek yüzde ile topa sahip olma oranına ulaşmasına karşın bu oyununu skora yansıtmakta zorlandı.

Spor Toto Süper Lig\'de ilk 6 maçını geride bırakmasına karşın henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor, oyununun karşılığını almakta zorlanıyor. Ortalama yüzde 47.5\'lik topa sahip olma oranıyla oynayan ve son 3 sezon içerisinde ilk 6 hafta baz alındığında en yüksek topla oynadığı dönemi geçiren yeşil beyazlılar buna karşın kazanamıyor. 6 maçta yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayabilen Timsah, tabelayı değiştirmekte de zorluk yaşarken teknik direktör Samet Aybaba da çözüm arayışına girdi.

ROTASYON ÇÖZÜM VERMEDİ

Forvet arkasında genç oyuncu Furkan Soyalp\'e şans veren Aybaba, oyuncudan istediğini alamayınca Medipol Başakşehir maçında revizyona giderek bu bölgede Henri Saivet\'yi kullandı. Ancak bu da çözüm oluşturmazken Bursaspor maçı golsüz eşitlikle tamamladı. Kanatlarda görev alan Allano Lima ile Yusuf Erdoğan da 6 maç sonunda yalnızca birer asist kaydetti. 7\'nci hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Bursaspor\'da Aybaba\'nın hücum hattında yeniden değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

SAKHO\'NUN GOLCÜLÜĞÜ YETERSİZ KALDI

Bogdan Stancu\'nun sezona formsuz başlamasıyla birlikte formayı kapan yeni transferlerden Diafra Sakho ise başarılı bir görüntü çizmesine karşın bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında gol sevinci yaşayan Sakho, attığı 2 golle Timsah\'a 2 puan kazandırdı. 2 golü de VAR sistemine takılan ve iptal edilen deneyimli forvet, Aybaba\'nın kısa süreçte değişmez isimlerinden biri oldu.

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