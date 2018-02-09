T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor Manisa'da zorlanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kazandı

09 Şubat 2018 14:57

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kazandı. İki takımın karşılaştığı son 4 maçtan 20 gol çıkarken, önceki 11 randevuda ise gol sayısı 23\'te kaldı.
Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Bursaspor, 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde yeşil beyazlı ekip, önceki maçlarında rakibine üstünlük sağlayamazken, deplasman performansı da iç açıcı görünmüyor. Lig ve kupada bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen iki takımın randevularında Manisa ekibi 5 kez üç puana uzanırken, Bursaspor ise 4 galibiyet elde etti. Geride kalan 6 maç da berabere sonuçlandı.
BURSASPOR SADECE 1 KEZ KAZANDI
Manisa\'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Bursaspor, lig ve kupada toplamdaki 7 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. 2014-15 sezonunda oynanan lig mücadelesinde 1-0\'lık galibiyet elde eden yeşil beyazlı ekip, geride kalan maçlarda ise 3\'er yenilgi ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece 8 puan toplarken, Akhisarspor ise evindeki 9 maçta 15 puanı hanesine yazdırdı.
GOL BOLLUĞU
Öte yandan her iki takımın aralarında oynandığı maçlarda gol performanslarına bakıldığında ise son maçlarda filelerin sürekli olarak havalandığı görülüyor. Lig ve kupa dahilinde oynanan son 4 randevudan tam 20 gol çıktı. Bu süreçte Teleset Mobilya Akhisarspor\'un 12 golüne, yeşil beyazlı ekip 8 gol ile cevap verdi. Bu 4 maç öncesinde lig ve kupada oynanan toplam 11 maçta ise yalnızca 23 gol görülmüştü.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA Bursaspor Teleset Mobilya AkhisarsporSpor Toto Süper LigBursasporPazarTeleset Mobilya AkhisarsporBuLigManisaGerideBURSASPOR SADECEKEZ KAZANDI ManisaAkhisarsporGOL BOLLUĞU ÖteFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24