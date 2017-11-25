Bursaspor ligde Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, Süper Lig\'de yarın Kardemir Karabükspor\'u konuk edecek. Rakibini evinde ağırladığı son 5 maçtan da galip ayrılan yeşil beyazlılar, ligde de Karadeniz ekibine karşı üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın Bursaspor, Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yöneteceği bu zorlu randevuda Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Bursaspor haftaya 18 puanla girerken, Karadeniz temsilcisinin ise 8 puanı bulunuyor.

ÜSTÜNLÜK TİMSAH’IN

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 18 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor’un üstünlüğü göze çarparken, yeşil beyazlı ekip 9 maçtan galip ayrıldı. 6 randevuda ise gülen Karadeniz temsilcisi olurken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlılar bu sezon ligde evinde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alırken, Kardemir Karabükspor ise son 9 lig maçının 8’ini kaybetti.

EVİNDEKİ SON 5 MAÇI KAZANDI

Özellikle iç sahada rakibini ağırladığı son 5 karşılaşmadan da kazanarak ayrılan Bursaspor, Karadeniz ekibine karşı evindeki üstünlükle de göze çarptı. Ayrıca geçen sezonun son haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'u deplasmanda yenen Kardemir Karabükspor, bu sezon dış sahada henüz galibiyetle tanışamazken, 6 maçın 4’ünü kaybetti. Bursaspor, 2014-15 sezonunda Bursa\'da oynanan maçta rakibini 7-1\'lik bir skorla mağlup ederek Karadeniz ekibine karşı en farklı galibiyetini elde etmişti.

DURAN TOPLAR SONUCU BELİRLİYOR

Bursaspor duran toplarda da etkili bir görüntü çizdi. 6 golünü kornerden gelen toplar sonucu bulan yeşil beyazlı ekip, ligde bu alanda lider konumda. Aynı zamanda Bursaspor, köşe vuruşlarından da 5 golü kalesine görürken bu alanda da Antalyaspor ile birlikte en fazla gol yiyen ekiplerden birisi. Yeşil beyazlı ekipte en golcü oyuncular 4’er golle Pablo Martin Batalla ve Dzon Delarge, Kardemir Karabükspor’da ise 4 golle Mustapha Yatabare oldu.

Bursaspor’da Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Mikel Agu, Bilal Kısa, Furkan Özçal, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Onur Atasayar sakatlıkları nedeniyle yarın sahada olamayacak. Kardemir Karabükspor’da ise Ceyhun Gülselam kart cezası ve sakatlığı devam eden Dany Nounkeu forma giyemeyecek.

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