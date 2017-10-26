Bursaspor kupada Yeni Altındağ Belediyespor'u penaltılarla eledi

ERCAN ATA - GÜRKAN DURAL / ANKARA,(DHA) -

STAT: Cebeci İnönü

HAKEM: Ali Şansalan (xx), Mustafa Savranlar (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Taha Ayan (xx)- Oktay Kancı (xx), Emrah Sürücü (x), Utku Doğan (x) (Dk. 106 İsmail Sevindi x), Salih Yurt (xx), Cengiz Tunçer (xx) (Dk. 66 Hüseyin Korkmaz x), Furkan Dal (x), Yalçın Eycan Kaya (x), Emrah Duman (x), Barış Bozal (xx), Fatih Özaydın (xx) (Dk. 90+1 Burhanettn Çakırefe x)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xxx)- Kofi Amoako Atta (x), Cristian Titi (xx), İsmail Konuk (xx) (Dk. 70 Cristobal Jorquera x), Merter Yüce (x) (Dk. 106 Ozan Can Kökcü), Furkan Soyalp (xx), Ricardo Faty (x), Deniz Yılmaz (xx), Sinan Bakış (x), Yusuf Erdoğan (xx) (Dk. 85 Delarge xx), Kubilay Kanatsızkuş (x)

BURSASPOR. Ziraat Türkiye Kupası\'nda Yeni Altındağ Belediyespor\'u penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5\'inci tura yükselen taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmasında Bursaspor, Ankara deplasmanında 3\'üncü Lig ekibi Yeni Altındağ Belediyespor\'a konuk oldu. Karşılaşmanın normal süresinden gol sesi çıkmazken, uzatmaya giden mücadelede taraflar golsüz eşitliği bozamadı. Penaltı atışlarına geçilirken, burada gülen taraf Bursaspor oldu. Bursaspor\'da Jorquera, Titi, Kubilay ve Furkan Soyalp penaltıları gole çevirirken, kaleci Muhammed Şengezer de 2 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Yeni Altındağ Belediyespor\'da ise Oktay Kancı ile Burhanettin Çakırefe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

26\'ncı dakikada Yusuf\'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45+1\'inci dakikada Yusuf Erdoğan\'ın şutunu kaleci Taha son anda kornere çeldi.

46\'ncı dakikada Utku\'nun pasıyla ceza sahasına giren Fatih\'ten önce kaleci Muhammed topa sahip oldu.

52\'nci dakikada Utku, Salih verkaçında meşin yuvarlağa en son Salih vurdu, top kaleci Muhammed\'te kaldı.

65\'inci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Furkan\'ın pasıyla ceza sahasına giren Sinan, topu boş kale yerine kalecinin üstüne vurdu.

69\'uncu dakikada sol taraftan Yusuf\'un ortasına yükselen Kubilay\'ın kafası direği sıyırarak auta çıktı.

70\'inci dakikada Sinan Bakış\'ın ceza sahası dışından çektiği şutu, kaleci Taha son anda kornere çeldi.

77\'nci dakikada Kubilay\'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topa Kofi vurdu top direği sıyırarak auta çıktı.

82\'nci dakikada Emrah Sürücü\'nün pasıyla ceza sahasına giren Salih\'in şutu kaleci Muhammed\'ten döndü.

90+3\'üncü dakikada Sinan Bakış\'ın şutunu kaleci Taha iki hamlede önledi ve 90 dakika golsüz sona erdi ve uzatmalara geçildi.

105\'inci dakikada Sinan Bakış\'ın sert şutu kaleciden döndü. Kale sahası için de topu önünde bulan Deniz Yılmaz\'ın şutu yine kaleci Taha\'dan oyun alanına döndü.

117\'nci dakikada Sinan Bakış\'ın 25 metreden çektiği şutu kaleci Taha, iki hamlede önledi.

Penaltı atışları sonrasında ise gülen taraf Bursaspor oldu. Bursaspor\'da penaltıları gole çeviren isimler Jorquera, Titi, Kubilay ve Furkan Soyalp olurken Yeni Altındağ Belediyespor\'da ise Oktay Kancı ile Burhanettin Çakırefe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

LE GUEN ROTASYONA GİTTİ

Bursaspor\'un maç kadrosunda Süper Lig\'de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncular yer aldı. Forvette Kubilay Kanatsızkuş, 8 maç aradan sonra ilk 11\'de sahaya çıkarken, Ricardo Faty de bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Yeşil beyazlı ekip 3-4-3 sistemiyle sahada yer alırken savunma üçlüsü ise Faty, Titi ve İsmail Konuk\'tan oluştu. Ayrıca Bursaspor\'da forvet oyuncuları Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş ve Sinan Bakış\'ın da aynı anda sahada yer alması dikkat çekti. Yeşil beyazlı ekipte Pablo Martin Batalla, Mikel Agu, Barış Yardımcı, Bogdan Stancu, Aziz Behich ve Harun Tekin ise Ankara\'ya kafileye dahil edilmemişti.

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