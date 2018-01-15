Bursaspor kupada Gençlerbirliği'ni ağırlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, kupada yarın Gençlerbirliği\'ni konuk edecek. Yeni transfer Moussa Sow\'un da kadroda olması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turunda Bursaspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda saat 16.00\'da Gençlerbirliği\'ni konuk edecek. Ankara\'da oynanan ilk maçı Petar Skuletic\'in golüyle Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı. Yeşil beyazlı ekip, tur biletini kapabilmek için mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak.

LE GUEN İŞİ CİDDİYE ALIYOR

Bu karşılaşmada as takımı sahaya sürecek olan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Gençlerbirliği\'ne karşı oynanacak olan zorlu randevuyu oldukça ciddiye alıyor. Antalya kampının ardından bu maçın hazırlıklarına devam eden yeşil beyazlı ekibin sahaya şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor; Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Barış Yardımcı, Mikel Agu, Emmanuel Badu, Jires Kembo, Aziz Behich, Pablo Martin Batalla, Bogdan Stancu.

Bursaspor\'da sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir Kofi Atta ve Kubilay Kanatsızkuş ise bu maçta forma giyemeyecek.

SOW KADRODA OLACAK

Bursaspor\'un bugün saat 14.00\'te resmi sözleşme imzalayacağı ve ardından yeşil beyazlı ekip ile ilk antrenmanına çıkacak olan yeni transfer Moussa Sow\'un ise Gençlerbirliği\'ne karşı oynanacak olan kupa maçında kadroda yer alması bekleniyor. Ancak, Senegalli oyuncuyu antrenman eksikliğinden dolayı ilk 11\'de oynatmayı düşünmeyen Le Guen, Sow\'u haftasonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçına saklayacak.

Öte yandan Bursaspor\'un prensipte anlaşma sağladığı bir diğer oyuncu Gherorghe Grozav da bugün Bursa\'ya gelecek. Rumen oyuncu ile yeşil beyazlı ekip sezon sonuna dek sözleşme imzalayacak ve sözleşmeye 2 yıllık opsiyon maddesi konulacak.

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