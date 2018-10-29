Bursaspor kupada eski günlerini arıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nı 1 kez müzesine götüren ve tarihinde 6 finale çıkan Bursaspor, kupada son 3 sezon içerisinde son 16 turundan ötesini göremiyor. Yeşil beyazlılar, hedefleri arasında yer alan kupa serüvenine ise yarın başlıyor.

Bursaspor\'un Ziraat Türkiye Kupası serüveni başlıyor. Yeşil beyazlılar, 4\'üncü tur karşılaşmasında yarın sahasında 1461 Trabzon\'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30\'da başlayacak. Maçın hakemi Koray Gençerler\'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Gökmen Baltacı yapacak. Daha önce iki takım 2012/13 sezonunda A Grubu\'nda eşleşti ve 4 takımın yer aldığı grubu son iki sırada tamamlayarak kupaya veda etti. Aralarında oynanan maçlarda ise Bursa\'daki maçı yeşil beyazlı ekip 2-0 kazandı, Trabzon\'daki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

6 KEZ FİNAL OYNADI, 1 KEZ KAZANDI

Kuruluşundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası\'nda mücadele eden Bursaspor, kupa tarihi boyunca 6 kez final oynadı. Yeşil beyazlılar, kupadaki tek şampiyonluğuna 1985/86 sezonunda ulaştı. Bursaspor, finalde Altay\'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Diğer 5 finali ise kaybeden yeşil beyazlılar sırasıyla; 1970/71 sezonunda Eskişehirspor\'a (0-1, 2-0), 1973/74 sezonunda Fenerbahçe\'ye (0-1, 3-0), 1991/92 sezonunda Trabzonspor\'a (0-3, 5-1), 2011/12 sezonunda Fenerbahçe\'ye (4-0) ve son olarak 2014/15 sezonunda Galatasaray\'a (3-2) kupayı teslim etti.

ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARIYOR

Son 7 sezon içerisinde 2 kez finalin yanı sıra, 2013/14 sezonunda yarı final oynayan ve Galatasaray\'a çift maç sonunda elenen Bursaspor eski günlerini ise mumla arıyor. Son 3 sezonda son 16 turundan ötesini göremeyen yeşil beyazlılar; 2015/16 sezonunda son 16 turunda Amed Sportif Faaliyetler\'e elendi. 2016/17 sezonunda kupaya henüz grup aşamasında veda eden yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon ise son 16 turunda eşleştiği Gençlerbirliği\'ne ilk maçta Ankara\'da 1-0 kaybetti, evinde ise 2-1 kazandı. Ancak deplasmanda atılan golün avantajıyla Bursaspor bir kez daha kupaya veda etmiş oldu.

AYBABA ROTASYONA GİDİYOR

Bursaspor\'da Teknik Direktör Samet Aybaba, 1461 Trabzon\'a karşı oynanacak maçta ise rotasyona gidecek. Kaleyi 21 yaşındaki eldiven Muhammed Şengezer\'e teslim edecek olan deneyimli çalıştırıcı, orta alanda ise ligde fazla forma şansı bulamayan Furkan Soyalp, Muhammed Emin Sarıkaya ve Ramazan Keskin\'e şans vermesi bekleniyor. Aybaba\'nın ayrıca forvette Umut Nayir\'a da şans tanıyacağı öğrenildi. Bursaspor, sakatlıkları süren Henri Saivet ve Abdullahi Shehu\'dan ise bu maçta faydalanamayacak.

FOTOĞRAFLI

