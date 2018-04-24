Bursaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına eksik başladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlarken Pablo Martin Batalla ve Gheorghe Grozav antrenmana katılmadı. Tedavisi süren John Bostock\'un ise perşembe günü takımla çalışacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor\'u ağırlayacak olan Bursaspor, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri\'nde akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yeşil beyazlılar eksik çalıştı. Sol arka adalesinde sertleşme olan Pablo Martin Batalla antrenmana katılmazken, yarın takımla birlikte çalışacağı belirtildi. Kardemir Karabükspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gheorghe Grozav\'ın ise sol diz iç yan bağında 1\'inci derecede esneme belirlenirken, tecrübeli oyuncu fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirdi. 3 haftadır maçlarda sakatlığı nedeniyle görev alamayan John Bostock da sabah fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Perşembe günü takıma katılacağı bilgisi verildi. Bu isimlerin dışında tedavileri süren Josua John, Sercan Yıldırım ve Alper Ademoğlu da antrenmana çıkmadı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman daha sonra kondisyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan yeşil beyazlı oyuncular minyatür kalelerde kontrol pas oyunu oynadı.

KONYASPOR MAÇI BİLETLERİ 5 LİRA

Öte yandan Bursaspor Kulübü, Atiker Konyaspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda saat 20.00\'de oynanacak maçın biletleri için yeşil beyazlı yönetim indirime gitti. Buna göre kale arkaları tribünlerinin bilet fiyatı 5 liradan satışa sunulacak. Atiker Konyaspor maçının biletleri ise Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla satışa çıkacak.

Atiker Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1\'inci Balkon: 75,00 TL

VIP 2\'nci Balkon: 75,00 TL

Batı Alt Tribün: 50,00 TL

Spor Toto Alt Tribün: 15,00 TL

Spor Toto Üst Tribün: 10,00 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 5,00 TL

TOFAŞ Tribünü: 5,00 TL

Misafir Tribünü: 6,50 TL

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Koşu çalışması

- Kondisyon çalışması