Bursaspor, kendi fan tokenını çıkaracak

Bursaspor, Chiliz ve Socios.com ile anlaşma imzaladıklarını ve Bur Fan Token'larını yakın bir zamanda taraftarlarla buluşturacaklarını açıkladı.

Bursaspor, Manchester City futbol takımının tokenı CITY'yi piyasaya süren Chiliz ile birlikte, $BUR kodlu kendi tokenlarını piyasaya süreceklerini duyurdu. Socios.com ile anlaşma imzaladıklarını belirten kulüp, taraftarın takımla kenetlenişi dijital platformlara da yansıtacaklarını dile getirdi.

Bur Fan Token adıyla piyasaya sürülecek tokenın lansman tarihi ve fiyatı henüz açıklanmasa da Bursaspor yakın bir tarihte tüm detayların açıklanacağını dile getirdi. Yeni token sayesinde taraftarlar VIP ödül kazanma fırsatı yakalarken aynı zamanda takım hakkındaki önemli kararlarda söz sahibi olma şansını yakalayacak.

Fan tokenları çoğalıyor

Türkiye'de bu tokenlara ilk örnekler Trabsonspor ve Galatasaray'dan gelmişti. Beşiktaş'ın da yeni bir fan tokenı oluşturduğu iddiaları ortaya çıksa da kulüp, kendi isimleri kullanılarak oluşturulan hiçbir fan token ve coin platformu ile alakaları olmadığını açıklamıştı.

Dijital dünyada gerçekleşen rekabetleri yakalamak istediğini belirten Bursaspor, bu rekabette öncü bir isim olabilmek için Bur Fan Token'ı yakın zamanda piyasaya sürmeye karar verdiklerini, tüm taraftarları desteğe beklediklerini dile getirdi.