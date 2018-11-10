Bursaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor

BURSA,(DHA)

Son haftalarda sergilediği futbol ile beğeni toplayan Bursaspor, taraftarı önünde ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa’yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Bursaspor yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak bu mücadele saat 13.30’da başlayacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği maçta Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp.

BURSASPOR ÜSTÜN

Yarınki mücadele ile birlikte iki ekip Süper Lig’de 19’uncu kez karşılaşacak. Önceki maçlarda Bursaspor’un rakibine bariz bir üstünlüğü bulunurken, yeşil beyazlılar 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç berabere sonuçlanırken, 5 mücadelede ise gülen taraf İstanbul temsilcisi oldu. Geçtiğimiz sezon oynanan son maçı Kasımpaşa deplasmanda 1-0 kazandı.

EVİNDE GÜÇLÜ

Bursaspor, Kasımpaşa’ya evinde de üstünlük kurdu. Ligde 9 kez rakibini ağırlayan yeşil beyazlılar, 6’sını kazanmasını bildi. Bir beraberliğin çıktığı Bursa’daki mücadelelerin 2’sini ise Kasımpaşa kazandı. Bu süreçte Bursaspor yalnızca son maçta rakibine gol atamadı. Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 lig maçında da yenilmezken, Kasımpaşa ise deplasmanda 3 maçtır galip gelemiyor.

SHEHU VE STANCU SAKAT

Yeşil beyazlılarda hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Diafra Sakho yarın sahada yer alacak. Bogdan Stancu ve Abdullahi Shehu’nun ise sakatlıkları devam ederken, Bursaspor iki oyuncusundan da bu maçta faydalanamayacak. Teknik direktör Samet Aybaba’nın Trabzonspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’den vazgeçmesi beklenmiyor.

BURSASPOR\'UN SAVUNMASI, KASIMPAŞA\'NIN HÜCUMU

İki ekip de bu mücadele öncesinde güçlü yönleriyle ön plana çıkıyor. Bursaspor, ligde geride kalan haftalarda kalesinde yalnızca 9 gol görürken, Medipol Başakşehir\'in ardından ligde en az golü kalesinde gören ekip konumunda. Kasımpaşa ise attığı 24 golle şu ana dek ligin en fazla gol atan takımı konumunda yer alıyor.

DIAGNE\'YE ÖNLEM ALINACAK

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşalı Mbaye Diagne, 11 gol kaydetti. Geride kalan11 haftada yalnızca 3 maçı boş geçen ve özellikle ligin ilk 6 haftasında 8 kez gol sevinci yaşayan Diagne için yeşil beyazlıların önlem alması bekleniyor. Samet Aybaba bu noktada şimdiden savunma oyuncularını uyardı.

TÜM GÖZLER BU MAÇTA

Bursaspor cephesinde tüm gözler bu mücadeleye çevrilirken, taraftarın da stadı doldurması bekleniyor. Bu sezon ligde oynadığı maçlarda iç sahada yenilmeyen yeşil-beyazlılar, kalesinde ise bu 5 maçta yalnızca 1 gol gördü. Buna karşın Kasımpaşa\'nın deplasman grafiği ise istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kasımpaşa 5 dış saha maçında 7 puan toplarken 10 gol attı ancak kalesinde de 11 gol gördü.