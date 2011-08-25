T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor: Karara anlam veremiyoruz

Bursaspor Kulübü, Türk futbolunda deprem etkisi yaratan karar hakkında açıklamada bulundu...

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bursaspor Kulübü, Türk futbolunda deprem etkisi yaratan karar hakkında açıklamada bulundu. Kulüb yönetimi alınan kararı anlamsız bulduğunu dile getirdi.

Yeşil beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada"Dün alınan karar doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ile ilgili tespit yapılırken, bu tespit kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 2010-2011 sezonunu 3. Sırada tamamlayan Bursaspor Kulübü'nün UEFA nezdindeki konumunda herhangi bir değişikliğin gündeme gelmemesine anlam veremiyoruz. Lig sıralamasındaki değişikliklerin belirli dayanakları olması gerekliliği ile Bursaspor’un durumunun yeniden incelenmesi konusunda haklarımızın sonuna kadar aranacağından kimsenin şüphesi olmasın. Söz konusu durum sonrası maddi ve manevi kayıplarımızn telafisi konusunda hukuki açıdan girşimlerimiz başlatılacaktır." denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24