Bursaspor: Karara anlam veremiyoruz

T24 - Bursaspor Kulübü, Türk futbolunda deprem etkisi yaratan karar hakkında açıklamada bulundu. Kulüb yönetimi alınan kararı anlamsız bulduğunu dile getirdi.



Yeşil beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada"Dün alınan karar doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ile ilgili tespit yapılırken, bu tespit kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 2010-2011 sezonunu 3. Sırada tamamlayan Bursaspor Kulübü'nün UEFA nezdindeki konumunda herhangi bir değişikliğin gündeme gelmemesine anlam veremiyoruz. Lig sıralamasındaki değişikliklerin belirli dayanakları olması gerekliliği ile Bursaspor’un durumunun yeniden incelenmesi konusunda haklarımızın sonuna kadar aranacağından kimsenin şüphesi olmasın. Söz konusu durum sonrası maddi ve manevi kayıplarımızn telafisi konusunda hukuki açıdan girşimlerimiz başlatılacaktır." denildi.



