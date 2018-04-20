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Spor

Bursaspor, Karabükspor maçıyla kötü gidişe son vermek istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, deplasmandaki 7 maçlık kötü grafiğine son vermek için Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet bekliyor

20 Nisan 2018 14:54

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR, deplasmandaki 7 maçlık kötü grafiğine son vermek için Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet bekliyor.
Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor karşısına çıkacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu\'da oynanacak olan ve saat 13.30\'da başlayacak bu mücadele öncesinde yeşil beyazlılar, galibiyete kenetlendi. Ligde oynadığı son 7 deplasman maçından puansız ayrılan Bursaspor, yarın kazanarak ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son verme peşinde. Serkan Tokat\'ın yöneteceği maçta yardımcı hakemler ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Salih Mazlum olacak.
BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Yarınki mücadele ile birlikte iki takım Süper Lig\'de 20\'nci randevusuna çıkacak. Bu mücadelelerin 10\'undan Bursaspor galip ayrılırken, Karadeniz ekibi 6 maçta gülen taraf oldu. Geride kalan 3 maç ise berabere sonuçlandı. Ayrıca rakibiyle ligde oynadığı son 10 maçtan 8\'ini kazanan yeşil beyazlılar, sadece 1 kez kaybetti, diğer maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki en farklı galibiyete ise Bursaspor imza atarken, 2014-15 sezonunda Bursa\'da oynanan maçı yeşil beyazlılar, 7-1\'lik skorla kazanmıştı.
Karabük\'e erken giden ve bugün yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Bursaspor\'da sakatlıkları devam eden John Bostock, Alper Ademoğlu, Josua John ve Sercan Yıldırım bu maçta forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde ise Alexe ve Ferhat sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. 

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