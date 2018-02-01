Bursaspor, John Bostock'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ara transfer döneminde son olarak kadrosuna John Bostock\'u dahil etti. Tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bursaspor, transferin son gününde Alper Ademoğlu\'nun ardından John Bostock\'u da kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Fransa\'nın RC Lens kulübü ile anlaşma sağlandığı açıklanırken, İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock ile de 2.5 yıllık anlaşma yapıldı. Yeni transfer John Bostock, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Bostock’un da detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Bostock’un sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki oyuncu İngiltere\'de çeşitli takımlarda forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında Fransa\'nın RKC Lens kulübüne transfer olmuştu. Fransa Lig 2\'de boy gösteren tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 32 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı yaparken dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon ise Fransız ekibiyle çıktığı toplam 14 maçta 3 asist kaydeden John Bostock, bundan sonraki süreçte Bursaspor için ter dökecek.

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