T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor, John Bostock'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ara transfer döneminde son olarak kadrosuna John Bostock'u dahil etti

01 Şubat 2018 03:00

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ara transfer döneminde son olarak kadrosuna John Bostock\'u dahil etti. Tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bursaspor, transferin son gününde Alper Ademoğlu\'nun ardından John Bostock\'u da kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Fransa\'nın RC Lens kulübü ile anlaşma sağlandığı açıklanırken, İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock ile de 2.5 yıllık anlaşma yapıldı. Yeni transfer John Bostock, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Bostock’un da detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Bostock’un sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.  

26 yaşındaki oyuncu İngiltere\'de çeşitli takımlarda forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında Fransa\'nın RKC Lens kulübüne transfer olmuştu. Fransa Lig 2\'de boy gösteren tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 32 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı yaparken dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon ise Fransız ekibiyle çıktığı toplam 14 maçta 3 asist kaydeden John Bostock, bundan sonraki süreçte Bursaspor için ter dökecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHABURSASPORJohn BostockTecrübeliBursasporAlper AdemoğluYeşilFransa RC LensYeniBursasporluBostockunFransa RKC LensFransa LigBuFransızFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24