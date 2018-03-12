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Spor

Bursaspor iyi başlasa da devamını getiremiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, son 2 sezonda lige iyi başlarken ikinci yarıda topladığı puanların yarısına dahi ulaşamadı

12 Mart 2018 14:39

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, son 2 sezonda lige iyi başlarken ikinci yarıda topladığı puanların yarısına dahi ulaşamadı. Yeşil-beyazlı ekibin bundan sonraki 9 maçında ise özellilkle ilk 4 mücadele büyük önem taşıyor.
Süper Lig\'de Bursaspor için, 25 maç geride kalırken yeşil beyazlı ekibin ligin her iki yarısında farklı başlangıçlar yapması dikkat çekiyor. Son 2 sezon içerisinde Bursa temsilcisi, lige iyi başlayarak puanları toplarken, bunu ikinci yarının başındaki maçlarına yansıtamadı. Bu sezonun ikinci yarısında 8 maçı geride bırakan yeşil beyazlı ekip yalnızca 5 puan toplayabilirken, sezon başında oynanan ilk 8 mücadelede ise toplamda 12 puan elde etmişti. Geçtiğimiz sezonun başındaki ilk 8 maçında 16 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, yine devre arası sonrasında oynadığı ilk 8 lig karşılaşmasında aynı grafiği sergilemiş ve sadece 5 puan toplayabilmişti.
PUAN FARKI AZALDI
Osmanlıspor\'a kaybetmesiyle birlikte Ankara ekibi, 16\'ncı basamağa yükselerek puanını 24 yaparken, 30 puanlı Bursaspor ile arasındaki farkı 6 puana indirdi. Aytemiz Alanyaspor da Medipol Başakşehir\'i evinde yenerek yeşil beyazlı ekip ile arasındaki puan farkını 3\'e indirirken, Bursa temsilcisi önceki hafta evinde Kayserispor\'u yenmesine karşın bir kez daha ateş hattının havasını yakından hissetmeye başladı.
BU 4 MAÇ KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR
Ligin geride kalan bölümlerinde 9 maçı kalan Bursaspor\'u zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta sahasında Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek olan yeşil beyazlı ekip, akabinde Antalyaspor ile deplasmanda mücadele verecek. Ardından Kasımpaşa\'yı sahasında konuk edecek Bursa temsilcisi, sonrasında Göztepe deplasmanına gidecek. Özellikle bu 4 maçta alınacak sonuçlar, yeşil beyazlı ekibin sezon sonunda ligdeki konumunun belirlenmesi açısından büyük öneme sahip.
Bursaspor\'un kalan 9 maçı:
Demir Grup Sivasspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa
Göztepe (D)
Kardemir Karabükspor (D)
Atiker Konyaspor
Fenerbahçe (D)
Trabzonspor
Gençlerbirliği (D)

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