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Spor

Bursaspor, Ivko Gancev ve Zlatko Yankov ile anlaştı

Gürkan DURAL - BURSA / DHA Bursaspor Kulübü, kaleci antrenörü Ivko Gancev ve yardımcı antrenör Zlatko Yankov ile anlaşma sağladı

16 Ekim 2018 19:29

Gürkan DURAL - BURSA / DHA

Bursaspor Kulübü, kaleci antrenörü Ivko Gancev ve yardımcı antrenör Zlatko Yankov ile anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Kulübümüzün efsane isimlerinden Ivko Gancev ve Bulgar antrenör Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı.
Kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal\'ın görevden ayrılmasının ardından, kaleci antrenörü olarak Ivko Gancev ve yardımcı antrenör olarak Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı.
Gancev ve Yankov\'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.\"

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