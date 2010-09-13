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Spor

BURSASPOR, İLK MAÇINI YARIN AKŞAM VALENCİA İLE OYNAYACAK BURSA (A.A)

13 Eylül 2010 16:04

-BURSASPOR, İLK MAÇINI YARIN AKŞAM VALENCİA İLE OYNAYACAK BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor, UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'ndaki ilk maçında yarın akşam İspanya'nın Valencia takımıyla karşılaşacak. Bursa Atatürk Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Svein Oddvar Moen yönetecek. Moen'in yardımcılıklarını Geir Age Masovn Hollen ve Frank Andas yapacak. Bursaspor'un yarınki karşılaşmaya, Ivankov, Ali, Ömer, Stepanov, Vederson, Volkan, Hüseyin, Ergiç, Insua, Ozan ve Sercan muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor. 

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