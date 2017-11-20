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Spor

Bursaspor ilk 4'e diş geçiremedi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR'un ligde elde ettiği 5 galibiyetin tamamı puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan ekiplere karşı gelirken; yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk 4 sırasındaki takımlara karşı ise puan alamadı

20 Kasım 2017 14:24

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'un ligde elde ettiği 5 galibiyetin tamamı puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan ekiplere karşı gelirken; yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk 4 sırasındaki takımlara karşı ise puan alamadı.
Süper Lig\'de 12\'nci hafta geride kalırken Bursaspor, bu süreci; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası 18 puanla tamamladı. Şu an ligde 7\'nci sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip sırasıyla; Aytemiz Alanyaspor’u 3-2, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-0, Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-2, Osmanlıspor’u 3-1 ve son olarak Antalyaspor’u da 4-0 yendi. Bursaspor’un 3 puana uzandığı tüm galibiyetlere bakıldığında ise şu an puan cetvelinde kendisinin altında yer alan ekiplere karşı alması dikkat çekti.
ÜST SIRALARDAN PUAN KOPARAMADI
Ligin ilk 6 sırasındaki ekipler ile oynadığı maçlarda zorlanan yeşil beyazlı ekip, kendisinin üzerinde yer alan rakiplerine karşı ise galibiyet elde edemedi. Ligin ilk 4 sırasında yer alan Galatasaray\'a ve Beşiktaş\'a 2-1, Medipol Başakşehir\'e 1-0 ve Kayserispor\'a da 3-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor ile de golsüz berabere kaldı. Özellikle Bursaspor’un bu grafiği, ligin güçlü ekiplerine karşı sonuç almakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu.
Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında geride kalan maçlarında sırasıyla evinde Kardemir Karabükspor, deplasmanda Atiker Konyaspor, evinde Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ve son olarak evinde Gençlerbirliği maçıyla ilk yarıyı noktalayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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