Bursaspor ile Çaykur Rizespor'un maçlarında gülen taraf ev sahibi oluyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de kozlarını paylaşacak olan Bursaspor ile Çaykur Rizespor, iç saha maçlarında birbirlerine üstünlük sağladı. Her iki takım da Bursa\'da ve Rize\'de 15 kez karşılaşırken her iki şehirde de gülen taraf 11 galibiyet ile evsahipleri oldu.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Bursaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor\'a konuk olacak. 16 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00\'de başlayacak olan bu mücadele öncesinde ise her iki takımın birbirine iç sahada olan üstünlüğü dikkat çekiyor.

RİZE\'DE KARADENİZ TEMSİLCİSİ GÜLÜYOR

Çaykur Rizespor\'un ev sahipliğinde şu ana dek 15 lig maçı oynanırken, Karadeniz temsilcisi bu mücadelelerin 11\'inden galibiyetle ayrıldı. Yalnızca 3 maçta Bursaspor kazanan taraf olurken, 1 kez de taraflar puanları paylaştı. Önceki sezonun ikinci yarısında Rize\'de oynanan son maçta ise Karadeniz ekibi, sahadan 6-0\'lık galibiyetle ayrılmıştı.

BURSASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Benzer bir durum Bursaspor\'un ev sahipliğinde oynanan maçlarda bu kez yeşil beyazlıların lehine görüldü. Bursaspor da, Çaykur Rizespor\'u evinde ağırladığı 15 lig maçında 11 kez galibiyete ulaştı. 3 kez taraflar puanları paylaşırken, Karadeniz temsilcisi ise Bursa\'dan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

Öte yandan bu sezon Bursaspor deplasmanda oynadığı 2 maçtan birer beraberlik ve mağlubiyet ile sahadan ayrılırken, Çaykur Rizespor da evinde oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.