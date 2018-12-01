Bursaspor ile BŞB Erzurumspor Süper Lig'de ilk randevusunda

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de son haftaların iki formda ekibi Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Bursaspor, hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan bu mücadele saat 16.00’da başlayacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat. İki takım da yarın oynayacağı mücadele ile birlikte Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR SAHASINDA ETKİLİ

Ligin ilk 7 haftasını galibiyetsiz geçen Bursaspor, son 6 haftada ise yalnızca 1 kez mağlup oldu. Ligdeki 3 galibiyetini ise bu dönemde alan yeşil beyazlılar, geride kalan 2 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. 16 puana sahip Bursaspor, bunun 11’ini son 6 haftada elde ederken, son olarak deplasmanda Akhisarspor’u 4-2 yenerek moral depoladı. Sahasındaki 6 maçta 9 puan toplayan yeşil-beyazlılar, 3 golle iç saha mücadelelerde kalesinde en az gol gören ikinci takım konumunda.

ERZURUMSPOR SON 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bursaspor’a benzer bir grafik sergileyen Erzurum temsilcisi ise haftaya 14 puanla girdi. Ligin ilk 7 haftasını galibiyetsiz geçen BŞB Erzurumspor, bu süreçte 2 puan toplayabildi. Ancak ligin son 6 haftasında çıkışa geçen Erzurum ekibi, mevcut bu puanının 12’sini bu süreçte hanesine yazdırarak 3’er galibiyet ve beraberlik elde etti. Son 2 maçından da galibiyetle ayrılan Erzurumspor, dış sahada oynadığı 6 maçta ise 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TİMSAH\'TA KAPTAN ERTUĞRUL CEZALI

Yeşil beyazlılarda sakatlıkları devam eden Bogdan Stancu, Diafra Sakho, Furkan Soyalp yarınki maçta görev alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra sarı kart cezalısı Ertuğrul Ersoy’un yerine ise Arjantinli stoper Santiago Vergini’nin oynaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında sahaya forvetsiz çıkan Bursaspor’da Umut Nayir’in 2 gol atmasının ardından, genç oyuncunun Erzurumspor’a karşı ilk 11’de sahaya çıkacağı öğrenildi.