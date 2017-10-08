Bursaspor hazırlık maçında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı (YENİDEN)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Ali Şansalan (x), İsmail Şencan (x), Mehmet Kısal (x)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (x), Paschal Okoli (x), Titi (x), İsmail Konuk (x), Rüştü Hanlı (x), Merter Yüce (x) (Dk. 63 Ricardo Faty x), Emmanuel Badu (x) (Dk. 41 Furkan Soyalp x), Yusuf Erdoğan (x), Kofi Atta (x) (Dk. 63 Yusuf Abdullah x), Jires Kembo (x) (Dk. 75 Ozan Can Kökçü x), Sinan Bakış (x) (Dk. 75 Cristobal Jorquera x)

BOLUSPOR: Ertuğrul Taşkıran (x), Furkan Şener (x) (Dk. 76 Göksü Alhas x), Renato Arapi (x) (Dk. 46 Mamdou Diarra), Pedro Franco (x), Caner Cavlun (x) (Dk. 65 Umut Meraş x), İshak Çakmak (x), Emre Güntekin (x) (Dk. 46 Andre Dos Santos x), İrfan Başaran (x) (Dk. 64 Burak Asan x), Mustafa Durak (x) (Dk. 76 Furkan Demir x), Safa Yılmaz (x), Rydell Poepon (x) (Dk. 76 Salif Sane x)

SARI KARTLAR: Dk. 85 Paschal Okoli (Bursaspor) - Dk. 81 Furkan Demir (Boluspor)

GOLLER: Dk. 60 Jires Kembo (Bursaspor) - Dk. 90 İshak Çakmak (P) (Boluspor)

Bursaspor, Minareli Çavuş Tesisleri\'nde hazırlık maçında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay da takip etti.

9\'uncu dakikada Bursaspor\'dan Badu\'nun ceza sahası çizgisi gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

24\'üncü dakikada Yusuf Erdoğan kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanarak topu ceza alanına doğru gönderdi. Uzak kale direğinin önünde Titi topa dokunurken, kaleci Ertuğrul kurtarışıyla mutlak golü önledi.

49\'uncu dakikada Boluspor atağında Caner\'in ceza alanı içerisinde sol çaprazdan sert vuruşunda top üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

54\'üncü dakikada Yusuf Erdoğan, sağ çaprazda serbest vuruştan içeriye ortaladı, ceza sahası içerisinde Merter topu arka direğe doğru kafayla aşırdı ancak meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı çıktı.

60\'ıncı dakikada defansın arkasına atılan topta Sinan Bakış topla ceza alanına girdi. Yaptığı vuruşta kaleciden seken topu Sinan bu kez içeriye doğru çevirdi. Jires Kembo da arka da bu fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

68\'inci dakikada Yusuf Erdoğan pasını ceza sahası içerisine aktarırken, Jires Kembo\'nun vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.

79\'uncu dakikada Boluspor atağında Safa pasını Sane\'ye verirken, Sane\'nin vuruşunda kaleci Ataberk yaptığı kurtarışla mutlak bir gole izin vermedi.

80\'inci dakikada Yusuf Erdoğan\'ın uzaklardan sert vuruşunda top çok az farkla üstten direği sıyırarak dışarı çıktı.

90\'ıncı dakikada Boluspor penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak meşin yuvarlağı kaleci Ataberk ile ayrı noktalara göndererek maçta eşitliği sağladı. 1-1

Boluspor\'un golü sonrası bitiş düdüğü de çalarken, maç 1-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)