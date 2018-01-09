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Spor

Bursaspor günü tek idmanla noktaladı

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA) Bursaspor, günü tek antrenmanla tamamlarken, gribal enfeksiyon geçiren Ricardo Faty antrenmana katılmadı

09 Ocak 2018 15:56

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA)

Bursaspor, günü tek antrenmanla tamamlarken, gribal enfeksiyon geçiren Ricardo Faty antrenmana katılmadı.
Yeşil-beyazlılar, Antalya kampında sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti. Günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamlayan yeşil beyazlı ekibin idmanı teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşti. Antrenman öncesi Le Guen oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, dün Skenderbeu ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise, farklı istasyonlarda pas çalışmasının ardından dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Bu bölüme Skenderbeu maçında forma giyen oyuncular da dahil oldu.
Bursaspor\'da Ataberk Dadakdeniz ile Burak Kapacak, U19 Milli Takımı için kamptan ayrıldı. Ricardo Faty ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Bursaspor, Arnavutluk\'un FK Kukësi ekibiyle Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayacak. Yeşil beyazlı ekip 11 Ocak Perşembe günü Bursa\'ya dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detaylar
- Koşu ve pas çalışması

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