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Spor

Bursaspor günü çift idmanla noktaladı

BURSA,(DHA) Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürürken, oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekti

04 Nisan 2018 20:47

BURSA,(DHA)

Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürürken, oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekti. Kasımpaşa\'ya karşı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Batalla, sabah idmanında yer alırken, akşam antrenmanında ise dinlendirildi.
Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü. Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirilen sabah idman ısınma koşularıyla başlarken, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Bu bölümde güç depolayan yeşil beyazlı oyuncular, daha sonrasında ise dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Yeşil beyazlı oyuncuların, antrenmandaki neşeli görüntüleri ise dikkat çekti.
\"TEMPONUZDAN MEMNUNUM\"
Akşam saatlerinde yeniden Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelen yeşil beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından dar alanda yapılan kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise Bursaspor, yarı sahada çift kale maç yaptı.İdman öncesi ise oyuncularıyla konuşan teknik direktör Paul Le Guen, \"Antrenmanlarımız beklediğim tempoda sürüyor. Temponuzdan memnunum. Bu şekilde çalışmaya devam edelim\" dedi.
Sakatlığı bulunan John Bostock, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kasımpaşa maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan Pablo Martin Batalla ise sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştırılırken, akşam antrenmanında dinlendirildi.
Yeşil beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla devam edecek.

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