Bursaspor Göztepe'ye karşı evinde üstün

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Süper Lig\'de yarın sahasında Göztepe\'yi ağırlayacak olan Bursaspor, İzmir ekibine karşı evindeki üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Süper Lig’in 12’nci haftasında Bursaspor, yarın sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu randevuda Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Ali Şansalan. Mete Kalkavan’ın yönettiği maçlarda Bursaspor, 15 mücadelede 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken; Göztepe ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Her iki takımın da 17’şer puanı bulunuyor.

LİGDE 33’ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu mücadele ile birlikte Bursaspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 33’üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 14’ünü yeşil beyazlı ekip kazanırken, İzmir temsilcisinin ise 11 galibiyeti bulunuyor. 7 randevuda ise taraflar eşitliği bozamadı. İki ekip ligde en son Mart 2003\'te karşı karşıya gelirken, sahadan galip ayrılan taraf 1-0\'lık skorla Bursaspor oldu. Bursaspor, son 4 lig mücadelesinde yenilgi yüzü görmezken, Göztepe ise son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı.

BURSASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Yeşil beyazlı ekibin iç sahada ise Göztepe’ye karşı üstünlüğü bulunuyor. 16 kez İzmir temsilcisini sahasında konuk eden Bursaspor, bu maçların yalnızca 2’sini kaybetti. Geride kalan maçların 10’unu kazanan yeşil beyazlılar, diğer 4 randevu da rakibiyle puanları paylaştı. Göztepe ise, Bursaspor deplasmanında çıktığı 16 maçın 10’unda gol dahi atamazken, son 7 randevunun sadece birinde rakip ağları havalandırdı. Aynı zamanda yeşil beyazlı ekip, bu sezon ligde sahasında çıktığı 5 maçın 4\'ünü de kazanmasını bildi.

GÖZLER YILDIZLARDA

Yarınki mücadele aynı zamanda her iki takımın yıldızlarını da karşı karşıya getirecek. Bursaspor’un Milli eldiveni Harun Tekin, 35 kurtarış yaparken; Göztepe’nin file bekçisi Beto ise 33 kurtarış yaptı. Böylelikle her iki kaleci de, bu sezon en fazla kurtarış yapan 5 kaleciden 2’si konumunda yer alıyor. Aynı zamanda gözler de golcülerde olacak. Bursaspor’da Dzon Delarge ve Pablo Martin Batalla, 4’er golle dikkat çekerken; İzmir temsilcisinde ise Adis Jahovic attığı 11 golle öne çıkıyor.

Bursaspor\'un Göztepe karşısındaki muhtemel 11\'i ise şu şekilde:

Harun, Ertuğrul, Ekong, Aziz, Barış, Badu, Jorquera, Batalla, Aziz, Jires, Stancu

