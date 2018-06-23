Bursaspor, Gomis'in eski takım arkadaşıyla anlaşma sağladı

Forvet arayışındaki Bursaspor, Guingamp forması giyen Jimmy Briand ile büyük ölçüde anlaştı.

Bursaspor aradığı forveti Fransa’da buldu. Yeşil-Beyazlılar, Guingamp forması giyen Jimmy Briand ile büyük ölçüde anlaştı.

Timsah, Fransız kulübü ile bonservis pazarlıklarına başladı. Briand’ın Guingamp ile 1 yıl mukavelesi bulunurken, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Jimmy Briand daha önce Galatasaraylı Gomis ile birlikte Lyon da birlikte forma giymişti.