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Spor

Bursaspor gol sorunu çekiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ligde son 3 maçtır gole hasret kalırken ilk yarıdaki formda oyuncularının sergiledikleri düşüş gözler önüne serildi

25 Şubat 2018 15:04

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ligde son 3 maçtır gole hasret kalırken ilk yarıdaki formda oyuncularının sergiledikleri düşüş gözler önüne serildi.

Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, 9 haftadır galibiyete hasret kalırken kötü oyun hücum hattına da yansıdı. Yeşil beyazlı ekip, son 3 maçtır gol sevinci yaşayamazken Galatasaray maçının ardından bu sezon ligde 9’uncu kez bir maçı gol atamadan bitirdi. Teknik Direktör Paul Le Guen’in oyun sistemleri ve değişiklikleri de bu kötü gidişatı engelleyemezken, özellikle hücum oyuncularının formsuzluğu da öne çıktı.

Bursaspor’un ligde en fazla gole katkı veren oyuncusu olan kaptan Pablo Martin Batalla, 4 gol, 5 asist ile toplamda 9 golün içerisinde yer alırken, son olarak 10’uncu hafta iç sahada oynanan Antalyaspor maçında rakip fileleri havalandırdı. Sakatlığını nedeniyle 3 maçı kaçırmasına karşın Arjantinli yıldız daha sonra süre aldığı 10 lig mücadelesinde ise sadece 1 asist gerçekleştirebildi.

Yeşil beyazlı ekipte 5’er gol ile en golcü oyuncuları olan Bogdan Stancu, Dzon Delarge ve Aziz Behich de suskunluğa büründü. Forvet oyuncusu Bogdan Stancu, son 9 lig maçında yalnızca 1 gol kaydedebildi. Bursaspor formasıyla çıktığı ilk 5 lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dzon Delarge da, sonraki 16 lig maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Delarge, formsuz görüntüsü nedeniyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almasına karşın forma giyememişti.

Ligin ilk yarısında en golcü savunma oyuncusu olan Aziz Behich de düşüşe geçen isimlerden oldu. Son golünü ligin 14’üncü haftasındaki Atiker Konyaspor maçında atan tecrübeli oyuncu, sonrasında forma giydiği 8 lig maçında ise gole katkı veremedi. 10 farklı oyuncusu ligde gol sevinci yaşayan Bursaspor’da, Moussa Sow’un da sakatlığı nedeniyle beklentileri karşılayamaması kadroda hücum yükünü sırtlayacak bir oyuncunun bulunmadığını gösterdi.

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