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Spor

BURSASPOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SERBEST   BURSA (A.A)

14 Haziran 2011 15:28

-BURSASPOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SERBEST   BURSA (A.A) - 14.06.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı ile bir kulüp personeli serbest bırakıldı.  Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda sabah saatlerinde yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesislerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Varol Çorapçıgil ile bilet sorumlusu Sedat Şen, adliyeye sevk edildi.  Çorapçıgil ve Şen, cumhuriyet savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

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