Bursaspor geçen yılki sezon başlangıcını arattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasını 13 puan ile geçerken, bu sezon ise 9 puanda kaldı. Yeşil beyazlı ekip, geçen sezonki başlangıcını aradı. Süper Lig’de Bursaspor, geride kalan 7 hafta sonunda 9 puan toplayabildi. Bu süreçte 3 kez kazanan 4’ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, topladığı puanlara bakıldığında geçtiğimiz sezonun da gerisinde kaldı. Bursaspor, çok iyi başladığı geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasında 13 puan toplamıştı. Ancak devamını getiremeyen yeşil beyazlı ekip, sezon sonunda deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle son anda lige tutunabilmişti.

YENİLGİ SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Yeşil beyazlı ekip aldığı mağlubiyet sayısıyla da dikkat çekiyor. Sırasıyla Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor’a kaybeden Bursaspor, ilk 7 haftalar baz alındığında son zamanlardaki en kötü dönemlerinden birini geçirdi. Süper Lig\'de yeniden yer aldığı 2006-07 sezonundan itibaren bugüne dek son 11 sezon içerisinde yeşil beyazlı ekip, en fazla yenilgi aldığı ikinci dönemini yaşadı. Bursaspor, daha önce de tıpkı bugünkü gibi 2015-16 sezonunda da ilk 7 haftalık dilimi 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile geçmişti.

FOTOĞRAFLI