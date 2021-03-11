Bursaspor, geçen sezonun çok uzağında

TFF 1. Lig'de 25 hafta geride kalırken Bursaspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren yeşil-beyazlı takım, geçen sezon da dahil ilk kez hedefinden bu kadar uzak kaldı. Son 7 haftada 4 puan toplayan Bursaspor, üst sıralardan adeta koptu.

Play-off barajı içinde bulunan en alttaki takım olan Altay'dan 10 puan geride bulunan Bursa ekibi, kalan haftalarda bu farkı kapatmak için uğraş verecek. Ancak Bursaspor'un Altay'dan önce geçmesi gereken iki takım (Tuzlaspor, Keçiörengücü) daha bulunuyor.

Yeşil-beyazlılar bu hafta sahasında Ankaraspor'u konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 19.00'da oynanacak.