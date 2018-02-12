Bursaspor galibiyete hasret

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, bu sezon ligde geriye düştüğü 11 maçın yalnızca birini kazanabildi. Yeşil beyazlı ekip, galibiyet hasretiyle de akıllara geçtiğimiz sezonu getirdi.

Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı kaybeden Bursaspor, böylelikle ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. İlk yarıda yediği golle geriye düşen yeşil beyazlı ekibin çabaları puan için yeterli olmazken, bu durum sezonun geneline de yansıdı. Bursaspor, Süper Lig’de oynadığı 11 maçta geriye düşerken, bu maçların yalnızca birinden galibiyet çıkarabildi. 8’inci hafta maçında Osmanlıspor’a karşı evinde 1-0 geriye düşen yeşil beyazlılar, bu maçı 3-1 kazanmıştı.

10 MAÇTA PUAN KAYBEDİLDİ

Ancak, geride kalan 10 maça bakıldığında ise Bursaspor’un puanlar kaybettiği görülüyor. Yeşil beyazlı ekip özellikle bu mücadelelerin 7’sinden mağlup ayrılırken, 3’ünde ise rakipleriyle puanları paylaştı. Teknik Direktör Paul Le Guen’in de işaret ettiği üzere, kırılgan bir takım haline bürünen Bursaspor, skor dezavantajının ardından maçları çevirememesiyle bu sezon ön plana çıktı.

AKILLARA GEÇEN SEZONU GETİRDİ

Yeşil beyazlı ekibin, bu sezon gösterdiği performans ise akıllara geçtiğimiz sezonu getirdi. Geçen sezon da ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 6 maçta kazanamayan yeşil beyazlı ekip, o dönem toplamda 7 maçlık bir galibiyet hasreti çekmişti. Bu sezon da ikinci yarıda oynanan 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor’un, Akhisarspor mağlubiyetiyle bu kötü serisi de tıpkı geçen yıl olduğu gibi 7 maça çıktı. Yeşil beyazlılar bu sezon 21 maç sonunda 26 puan toplarken, geçen sezon ise 21 hafta sonunda 28 puan almıştı.

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