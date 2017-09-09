Bursaspor galibiyet için sahada

Cemal EKENTOK / BURSA (DHA)- BURSASPOR, Süper Ligin 4\'üncü haftasında seyircisi önünde oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor karşısına 3 puan almak için çıkacak.

Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayacak. Bursaspor, geçtiğimiz sezon rakibiyle sahasında golsüz berabere kalırken deplasmanda ise 5-1 mağlup olmuştu.

HAKEM ALPER ULUSOY

Karşılaşmayı İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy\'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yaparken dördüncü hakem ise Ümit Öztürk. Ulusoy olacak. Alper Ulusoy, bugüne kadar Bursaspor’un 4 maçında görev yaptı. Yeşil beyazlılar, bu maçlarda 3 galibiyet 1 yenilgi alırken 1 defa da kırmızı kart gördü.

ÜSTÜNLÜK AKHİSAR’DA

Bursaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig tarihinde 10 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisini Bursaspor kazanırken dördünde mağlup oldu, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlılar, Akhisar Belediyespor ile oynadığı son 4 müsabakasında galibiyet sevinci yaşayamadı.

GOLCÜSÜ DELARGE

Bursaspor, ligde oynadığı ilk 3 karşılaşmada en çok golü 2 gol atan yeni transfer Dzon Delarge oldu. Kongolu kanat oyuncusu, kaleci Harun Tekin ve kaptan Pablo Martin Batalla ile birlikte Bursaspor\'un kozları olacak. Teknik direktör Paul le Guen\'in şans vermesi halinde Trabzonspor’dan transfer edilen edilen Yusuf Erdoğan, ilk defa yeşil beyazlı formayı giyecek.