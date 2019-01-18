Bursaspor-Fenerbahçe maçında binlerce taraftarın alkol kontrolü nasıl yapılacak?

T24- Haber Merkezi

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nun "Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin spor alanına alınmaması"na yönelik 18. maddesinin 7. fıkrası gereğince , 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde durumundan şüphelenilen taraftarlar alkol kontrolünden geçirilecek.

T24'ün edindiği bilgiye göre, alkolmetre ile yapılacak olan bu ölçümlerde yasal sınır aranmayacak. Alkolmetreyi üfleyen taraftar, en düşük alkol seviyesi olan 0,2 promil çıksa bile stada alınmayacak.

Cezası ne olacak?

Stadda alkollü tespit edilen taraftarlar, bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası alacak.

18. madde hükümlerine göre, spor müsabakalarından men edilen kişi, taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu taktirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu en yakın genel kolluk birimine başvurarak imza atacak.

Taşkınlık çıkaran ya da şiddet gösteren taraftarlara da aynı şekilde cezai işlem yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele Timsah Arena'da 21 Ocak Pazartesi saat 20:00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'deki 6222 sayılı kanun kapsamındaki ilk alkol uygulaması 2 Eylül 2018'deki Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yapılmıştı.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nun tam metni için tıklayın