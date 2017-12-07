Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'de son haftaların iki formda ekibi Bursaspor ile Fenerbahçe kozlarını Bursa’da paylaşacak. Bu kritik randevu öncesinde Fenerbahçe\'nin, Bursaspor\'a olan üstünlüğü dikkat çekiyor.

Süper Lig’de 15’inci haftanın perdesi Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla açılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak olan bu kritik randevuda Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

FENERBAHÇE’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Süper Lig’de iki takım daha önce 96 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe bu maçların yarısından galibiyetle ayrılarak (48) rakibine karşı üstün bir görüntü çizdi. Yeşil beyazlı ekip ise yalnızca 14 kez kazanırken, geride kalan 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ancak Bursaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmezken bu maçların birini kazandı, ikisinde ise berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan maçı Bursaspor 1-0 kazanırken, Bursa’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

EVİNDE 8 MAÇLIK HASRET

İki takım arasında Bursa’da oynanan son maçlara bakıldığında ise sarı lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor. Yeşil beyazlı ekip, son 8 iç saha maçında Fenerbahçe’ye karşı galip gelemezken; İstanbul temsilcisi bu maçların 3’ünü kazandı, 5’inde ise berabere kaldı. Bursaspor, Fenerbahçe’ye karşı evindeki son lig galibiyetini 20 Mart 2009’da 2-1’lik skorla almıştı.

BURSASPOR BU SEZON EVİNDE COŞUYOR

Bursaspor bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda ise başarılı grafiğiyle öne çıkıyor. Evinde oynadığı son 4 lig maçını kaybetmeyen yeşil beyazlı ekip, bu sezon yalnızca evinde Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti. Geride kalan 7 lig maçının 5’ini kazanan Bursaspor, topladığı 16 puanla ligde iç sahada en fazla puan kazanan 3’üncü ekip oldu. Fenerbahçe ise deplasmanda topladığı 12 puanla, Göztepe’nin ardından ligde deplasmanda en fazla puan çıkaran takım unvanına sahip. Ayrıca Fenerbahçe, son 15 deplasman maçında yalnızca bir kez kaybetti.

‘CEZA’YI KESİYORLAR

Her iki takım da yüksek hücum gücüyle de dikkat çekiyor. Fenerbahçe, ceza sahası içerisinden en fazla gol atan takım olurken, 30 golü de buradan geldi. Bursaspor ise, 27 golünün 24’ünü ceza sahası içerisinden kaydetti. Aynı zaman da iki takım da topla buluşmalarını gole çevirme oranlarıyla ligin en iyi 2 ekibi konumunda yer alıyor. Ayrıca her iki takım da ilk yarıda attıkları 15’er golle, ilk yarılarda en fazla gol atan iki ekip oldu.

GÖZLER YILDIZLARDA

Bursaspor’da Fenerbahçe’ye karşı oynaması henüz kesinleşmeyen Pablo Batalla, Fenerbahçe’ye karşı 11 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti. Bursaspor’un Fenerbahçe’ye attığı son 2 gol ise, Arjantinli oyuncudan geldi. Yeşil beyazlı oyuncu Aziz Behich, 5 gol ve 1 asistiyle ligde en fazla gole katkı yapan savunmacı olurken; Fenerbahçe’de ise son haftaların formda ismi Giuliano, son 4 maçta 5 gol atarak gol sayısını 7’ye çıkardı. Ayrıca sarı lacivertlilerde Mathieu Valbuena’nın 4, Ozan Tufan ile Roberto Soldado’nun ise 3’er golü bulunuyor.

BURSASPOR\'DA SAKATLARIN SON DURUMU

​Bursaspor’da bugün gözler hafta içerisinde sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan oyunculara çevrildi. Yeşil beyazlı ekipte sakatlığını atlatan ve kaleci antrenmanlarına katılan Harun Tekin’in, sarı lacivertli ekibe karşı ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Takımdan ayrı çalışmalarına devam eden William Troost-Ekong’un ise kendisini iyi hissettiği öğrenilirken, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alabileceği belirtildi. Pablo Batalla’nın durumu ise maç saatine doğru netleşecek. Batalla’nın da Fenerbahçe’ye karşı forma giymesi beklenirken, Teknik Direktör Paul Le Guen, Arjantinli yıldızın oynamama ihtimaline karşın Furkan Soyalp’i hafta içerisindeki antrenmanlarda hazırladı. Bunun yanı sıra Bursaspor’da Mikel Agu, Kubilay Kanatsızkuş, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal ise sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

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