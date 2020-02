Bursaspor Esports Takımı devler liginde

BURSA,(DHA)



BURSASPOR Esports Takımı, Haziran ayı içerisinde başlayacak olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde mücadele edecek.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan yeşil beyazlı kulüp şu ifadelere yer verdi:

\"Geçtiğimiz sezon 2018 Kış Mevsimi’nde Yükselme Ligi’nde mücadele eden ve finallerde 2018 Şampiyonluk Ligi’ne çıkma başarısı gösteren Macro Maniacs’ın Şampiyonluk Ligi slotunu satın almıştır. Takımımız Haziran ayı içerisinde başlayacak olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde mücadele edecek olup, Bursaspor Esports League of Legends takımı teknik kadro ve oyuncularımız hakkında ayrıntılı bilgilendirme önümüzdeki hafta yapılacaktır.\"

