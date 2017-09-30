Bursaspor Durmazlar - Petkimspor: 78-85

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel, Tahsin Kuzu, Göksun Uz

BURSASPOR DURMAZLAR: Erbil Eroğlu, Kaan Sarıaslan 1, Erdem İlter 17, Umar Atın, Yunus Akçay 6, Gökhan Yazıcıoğlu, Salih Uğraşan, Mustafa Baki Görür 7, Karlo Vragoviç 14, Dejan Borovnjak 20, Ali Işık 5, Can Özcan 7

PETKİMSPOR: Eugene Kelley 8, Emir Koç, Ahmet Ali Erdoğan 3, Suat Cem Usal, Ahmet Fatih Cantitiz 11, Efekan Coşar 15, Ümit Sonkol 11, Can Terzioğlu 6, Murat Erensoy, Doğukan Sönmez 8, Mert Başdan, Kaloyan Ivanov 23

1. PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 39-45

3. PERİYOT: 59-67

Türkiye Basketbol Ligi\'nin ilk haftasında Bursaspor Durmazlar, Atatürk Spor Salonu\'nda 244 biletli seyircisinin önünde Petkimspor\'u ağırladı. Mücadelenin ilk bölümünde Erdem İlter ve Dejan Borovnjak ile birlikte pota altını etkili kullanan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-17\'lik skorla önde geçti. İkinci çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan Petkimspor, Kaloyan Ivanov\'un skorer kimliğiyle öne çıktığı bu anlarda farkı azaltırken soyunma odasına da 45-39\'luk üstünlükle giren taraf oldu.

İkinci yarıda da Petkimspor, Ivanov ile pota altını verimli kullanmayı sürdürdü. Bursaspor Durmazlar\'da savunma rakip takımdan ayrıca Efekan Coşar ile Ahmet Cantitiz\'in de skora katkısını önleyemezken, final çeyreğine konuk ekip 67-59\'luk skor avantajıyla başladı. Yeşil beyazlı ekipte ise bu bölümde Karlo Vragoviç\'in de devreye girmesi yeterli olmadı. Son çeyrekte dış atış isabetleriyle başlayarak ritim bulan Petkimspor, parkeden 85-78\'lik skorla galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)