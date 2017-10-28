Bursaspor Durmazlar - OGM Ormanspor: 83-70

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR Durmazlar, evinde OGM Ormanspor\'u ikinci yarıdaki iyi oyunuyla mağlup etmeyi başardı.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Önder Yılmaz (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Murat Danışan (xx)

BURSASPOR DURMAZLAR: Erdem İlter 9 (xx), Can Özcan 6 (xx), Mustafa Baki Görür 12 (xx), Dejan Borovnjak 22 (xx), Karlo Vragovic 21 (xx), Erbil Eroğlu 9 (xx), Gurur Baybora (x), Yunus Akçay (x), Gökhan Yazıcıoğlu (x), Ali Işık 2 (x), Kaan Sarıaslan 2 (x)

OGM ORMANSPOR: Barış Ömer Erlim 6 (xx), Hasan Karabulut 15 (x), Mesut Kadir Çipa 3 (xx), Antonio İhsan Graves 17 (xxx), Hasan Rizvic 13 (x), Atakan Denk 2 (x), Alp Timuçin Yener 12 (x), Can Coşkun 2 (x), Mert Alemdar (x), Fatih Kızılca (x), İsmail Çevik (x), Yiğit Aydın (x)

1. PERİYOT: 16-21

DEVRE: 37-38

3. PERİYOT: 55-50

Türkiye Basketbol Ligi\'nin 5\'inci haftasında Bursaspor Durmazlar, sahasında OGM Ormanspor\'u ağırladı. Mücadelenin ilk bölümlerinde konuk ekip Graves ile pota altında etkili olurken, ilk çeyreği de 16-21\'lik skorla önde tamamladı. Dönüşte ise ikinci çeyreğin ortalarına doğru Graves, tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası teknik faul aldı. Bu bölümden sonra ev sahibi ekibin tribünleri de hareketlenirken Bursaspor Durmazlar da Vragoviç ve Borovjnak\'ın basketleriyle oyuna yeniden ortak oldu. Devreye ise konuk ekip 37-38\'lik üstünlükle girdi.

MAÇIN SONUNU İYİ BİTİRDİ

İkinci yarının ilk bölümlerinde öne geçen Bursaspor Durmazlar\'da Mustafa Baki Görür de pota altındaki iyi oyunuyla skora katkı verince ev sahibi bir anda oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Kader periyoduna 55-50 üstün başlayan taraf bu kez Buraspor Durmazlar olurken, aradaki fark da giderek açılmaya başladı. Son bölümlerde rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, maçı da 83-70 kazandı. Böylelikle Bursaspor Durmazlar, ligdeki 4\'üncü galibiyetini aldı.

FOTOĞRAFLI