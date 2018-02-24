T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor dibi gördü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, dün akşam Galatasaray'a 5-0 yenilirken bu sezonun en kötü performansını sergiledi

24 Şubat 2018 13:36

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR, dün akşam Galatasaray\'a 5-0 yenilirken bu sezonun en kötü performansını sergiledi. Ayrıca, yeşil beyazlı ekip, geçen sezonda da rakibine aynı skorla boyun eğerken, o dönemin ortamı bir kez daha tekrarlandı.
Süper Lig’in 23’üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray’a 5-0’lık skorla mağlup olurken, galibiyet hasretini ise 9 maça çıkardı. Bu sezonun en farklı yenilgisini alan yeşil beyazlı ekipte sular bir türlü durulmazken, sergilenen kötü performans ise camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Sadece yüzde 29’luk topa sahip oranıyla Bursasporlu oyuncular, bu sezon en az topla oynadığı maçı geride bırakırken, bu durum oyuna da yansıdı. Maç boyunca yalnızca 3 şut atan ve bu şutlarda da isabet bulamayan yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Ayrıca maç süresinde sadece 148 pas yapabilen Bursaspor, bu alanda da sezonun en kötü performansını sergiledi.
Öte yandan bu sezon ilk kez bir maçı korner atamadan tamamlayan Bursasporlu oyuncuların maç boyunca 4 orta girişimi de sonuç vermedi ve isabet bulmadı.
Ayrıca Opta verilerine göre; Bursaspor, son 2 sezonda bir maçı rakip ceza sahasında topla buluşmadan tamamlayan ilk ekip oldu.
GALATASARAY\'A İLAÇ OLUYOR
Geçen sezon da Bursa’da oynanan lig maçında da gülen taraf 5-0’lık skor ile Galatasaray olmuştu. Yeşil beyazlı ekip, bu maçta da yalnızca kaleye 3 şut atarken, yine isabet bulamamıştı. Söz konusu mücadelede de varlık gösteremeyen yeşil beyazlı oyuncular, o sezonun en kötü maçını oynarken, yine sarı kırmızılı ekibe ilaç olmuştu. Geçen sezon oynanan maç öncesinde Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, Bursaspor karşısında farklı kazanarak kötü bulutları dağıtırken, bu sezon da Kasımpaşa yenilgisinin ardından bir kez daha yeşil beyazlı ekip karşısında aynı skorla sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSASPORGalatasarayAyrıcaSüper LiginBursasporGalatasarayaBuSadeceBursasporluMaçAyrıca OptaGALATASARAYOLUYOR GeçenBursadaYeşilSözGeçenFenerbahçeGalatasaray BursasporKasımpaşa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24