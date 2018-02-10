Bursaspor, deplasmanda T.M. Akhisarspor'a konuk oluyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig’in 21’inci haftasında Bursaspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak olan bu mücadele saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan.

LİGİN EN FORMSUZ 2 EKİBİ KARŞI KARŞIYA

21’inci haftaya Bursaspor 26, T.M.Akhisarspor ise 21 puanla girdi. Bu maç aynı zamanda son 6 haftanın ligdeki en kötü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Her iki ekip de ligdeki son 6 maçında 2 puan toplayabilirken, averajları da 7’de eşitlendi. Bursaspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 6 maçında galibiyete hasret kalırken; Manisa ekibi ise, ligdeki son 12 maçında galibiyet alamadı. Akhisarspor, böylelikle ligde en fazla galibiyet hasreti çeken takım konumunda.

BURSASPOR\'UN MANİSA\'DA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Bursaspor ile T.M.Akhisarspor ligde 12’nci kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların yalnızca 3’ünü kazanabilen yeşil beyazlı ekip, geride kalan mücadelelerde ise 4’er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Manisa’da Akhisarspor’a karşı ligde çıktığı 6 maçın da sadece 1’ini kazanabilen Bursaspor, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı 3-0 kazanan yeşil beyazlı ekip, rakibi karşısında lig ve kupada olmak üzere toplam 6 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik direktör olarak Süper Lig\'de Bursaspor\'a karşı mücadele ettiği 7 maçın sadece birini kazanabildi, Bursaspor bu maçlarda 6 galibiyet aldı.

SOW\'UN OYNAMASI ZOR

Yeşil beyazlı ekipte eksikler dikkat çekiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla bu maçta da forma giyemeyecek. Batalla’nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir ve Cristobal Jorquera da takımını yalnız bırakacak. Kasık ağrılarının artması sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Moussa Sow’un da Manisa’da oynaması beklenmiyor. Akhisarspor’da ise Kadir Keleş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.

BURSASPOR İÇİN DÖNÜM MAÇI

Bursaspor için bu karşılaşmanın önemi ise camia tarafından bir dönüm maçı olarak görülmesi. Beşiktaş maçında ortaya koyduğu futbol ile beğeni toplayan yeşil beyazlı ekip, aynı mücadeleyi yarın da sahaya yansıtmak istiyor. Teknik Direktör Paul Le Guen, hafta boyunca Beşiktaş maçında ortaya konan futbolcu Manisa’da görmek istediğini oyuncularına iletirken, yeşil beyazlı ekip yarın alacağı galibiyetle hem 3 puan hasretine son vermek hem de sıralamada ilk 10’daki yerini koruma peşinde.

YUSUF ERDOĞAN İLE OLCAN ADIN FORMDA

Ligde geride kalan 20 haftada iki takımda rakip kaleye en az şut çeken ekipler oldu. Manisa ekibi 196, Bursaspor ise 198 şutla bu alanda son iki sırada yer aldı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon ceza sahası dışından 8 golü kalesinde görürken, ceza sahası dışından en fazla gol yiyen ekip konumunda ancak Akhisarspor’un 20 maçta buradan sadece 1 golü bulunuyor. Bursaspor’da Yusuf Erdoğan takımının attığı son 3 golün ikisinde asist yapan oyuncu olarak formda bir görüntü çizerken, ev sahibi ekipte ise Olcan Atın son 5 golün 3’üne 2 gol ve 1 asist ile katkı verdi.

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