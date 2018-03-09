Bursaspor deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak. Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. Trabzon bölgesi hakemlerinden Barış Şimşek’in düdük çalacağı maçta Şimşek’in yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen.

ŞİMŞEK\'TEN 5 KIRMIZI DA DEPLASMANDA

Barış Şimşek’in düdük çaldığı 24 maçta Bursaspor; 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda yeşil beyazlı ekibe 5 kırmızı kart çıkarken, rakibine ise 3 kırmızı kart çıktı. Şimşek’in yönettiği 17 deplasman maçında ise Bursa temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yüzü gördü. Yeşil beyazlı ekip, söz konusu 5 kırmızı kartı ise deplasman maçlarında gördü.

BURSASPOR DEPLASMANDAKİ LİG MAÇLARINDA OSMANLISPOR\'A KAYBETMEDİ

İki takım ligde 2009-10 sezonu hariç olmak üzere 11 kez kozlarını paylaştı. Beraberlik ağır basarken, taraflar yalnızca ikişer galibiyet alabildi. Geride kalan 7 karşılaşmada ise eşitlik görüldü. Ankara’da oynanan 5 lig maçında ise Bursaspor kaybetmedi. Bu mücadelelerde yeşil beyazlı ekip bir kez kazanırken, diğer 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Osmanlıspor, Bursaspor’a karşı evindeki tek galibiyetini 2002-03 sezonundaki Türkiye Kupası maçında 2-1’lik skorla aldı.

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 1 ATTI 10 YEDİ

Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta Kayserispor’u sahasında yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine dindirdi. Son 4 deplasman maçının tamamını kaybeden ve bu süreçte yalnızca 1 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Bursaspor, Osmanlıspor’u da yenerek hem çıkışa geçmek hem de bu olumsuz tabloya da son verme peşinde. Ankara ekibi ise 7 maçtır ligde kazanamazken, evinde de 3 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor.

HÜCUMDA BATALLA VE STANCU\'YA GÜVENİLİYOR

Yeşil-beyazlı ekibin bu maçtaki en büyük silahı Pablo Martin Batalla olacak. Son olarak Kayserispor maçında performansıyla beğeni toplayan Arjantinli oyuncu, takımının en fazla skora katkı yapan ismi konumunda yer alıyor. Bir diğer gol silahı Bogdan Stancu ise attığı 6 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu. Aynı zamanda Bursaspor’un deplasmanda attığı 12 golün 10’u asist üzerinden gelirken bu asistlerin hepsini farklı oyuncular yapması Bursaspor’un hücumdaki homojen dağılımına işaret ediyor.

HARUN SEVİNDİRDİ

Bursaspor’da Harun Tekin sevinci de yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisinin, son yapılan kontrollerin ciddi bir sıkıntının görülmemesi teknik heyeti memnun ederken, Harun’un Osmanlıspor maçının kafilesinde yer alması bekleniyor. Maç saatine doğru yeniden durumu görüşülecek olan Milli eldivenin, Osmanlıspor’a karşı oynamasına ise yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Yeşil-beyazlı ekipte ayrıca Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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