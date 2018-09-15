Bursaspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor

BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında Bursaspor, yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Eskişehir bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

BURSASPOR ÖNDE

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde 14’ünü Bursaspor, 12’sini ise Çaykur Rizespor kazanırken 4 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Rize’deki 15 lig maçında ise Karadeniz temsilcisi 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor yalnızca 3 maçta kazanan taraf olurken, 1 kez de taraflar puanları paylaştı.

RİZESPOR EVİNDE GÜÇLÜ

İki takım da ligde henüz galibiyete ulaşamadı. Bursaspor, geride kalan haftalarda 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken, Çaykur Rizespor ise ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlılar deplasmanda oynadığı son 12 maçının 10’unu kaybederek yalnızca 1 galibiyet alabilirken; Karadeniz ekibi ise evindeki son 6 lig maçında sadece 1 kez kaybetti, toplamda 11 puan çıkardı.

GÖZLER FORVETLERDE

Bursaspor’da forvet oyuncusu Diafra Sakho, forma giydiği ilk maçtaki ilk isabetli şutunda gol sevinci yaşadı. Hafta içerisinde antrenman maçında da rakip fileleri havalandıran Sakho, yeşil beyazlılarda henüz yeni oyuncu olmasına rağmen formda bir görüntü çizdi. Samet Aybaba’dan şans bulması halinde Sakho, yeşil beyazlıların en etkili kozlarından biri olacak. Çaykur Rizespor’da ise Umar Aminu, Süper Lig\'de Bursaspor\'a karşı forma giydiği 6 maçta 4 gol attı.