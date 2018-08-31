Bursaspor, Beşiktaş'tan Umut Nayir'i kiralıyor

BURSA,(DHA)

Bursaspor, Beşiktaş\'ın genç forvet oyuncusu Umut Nayir\'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transferinin son gününü hareketli geçiren Bursaspor, Beşiktaş\'ın genç oyuncusu Umut Nayir\'i 1 yıllığına kiralıyor. Kulüpten alınan bilgilere göre 25 yaşındaki oyuncu için iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken, transferin ise bitme aşamasında olduğu öğrenildi. Genç forvet oyuncusu sözleşmeyi imzalamasının ardından sezon sonuna dek Bursaspor forması giyecek. Beşiktaş\'ın Osmanlıspor\'dan bu sezon başında transfer ettiği Umut Nayir, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü\'nde kiralık olarak geçirmiş ve 32 maçta 14 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

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