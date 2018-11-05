Bursaspor beraberliğe abone

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bu sezon 7\'nci kez sahadan beraberlikle ayrılan Bursaspor, son 3 sezon içerisindeki beraberlik sayılarını şimdiden geçerken, aynı zamanda Avrupa\'da da en fazla rakipleriyle puanları paylaşan takımlardan biri oldu.

Spor Toto Süper Lig’in11’inci haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son anlara doğru Allano Lima’nın kaydettiği golle 1-1 berabere kaldı. Böylelikle yedinci kez sahadan eşitlikle ayrılan yeşil beyazlılar, daha şimdiden en fazla berabere kaldığı sezonlarından birini geçiriyor. Son 3 sezona bakıldığında; 2017/18 sezonunu 6, 2016/17 ve 2015/16 sezonunu da 5’er beraberlikle tamamlayan Bursaspor, daha ligin ilk yarısı bitmeden söz konusu beraberlik sayılarını geçmiş durumda.

AVRUPA\'DA DA EN FAZLA EŞİTLİKLE AYRILAN EKİPLERDEN

Avrupa’nın önde gelen ligleri arasında da Bursaspor sahadan en fazla beraberlikle ayrılan ekiplerden biri konumunda. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de mücadele eden ekipler arasında en fazla berabere kalan takım Valencia olurken, 8 beraberliği bulunan İspanyol ekibini, 7 beraberlikle Bursaspor’un dışında bir başka İspanyol Athletic Bilbao takip ediyor.

İLK YARIM SAAT HAREKETLİ GEÇİYOR

Bursaspor’un bu sezon oynadığı maçlarda öne çıkan bir diğer özellik ise ilk yarım saatin en fazla gollerin görüldüğü zaman dilimi olması. Ligde 9 kez gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılar, bu gollerinin 5’ini ilk yarım saatlik dilimde buldu. Özellikle iç sahada oynadığı mücadelelere hızlı başlayan Bursaspor\'un son dakikalarda gelen 2 golü ise Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında puanı getirdi. Bununla birlikte Bursaspor’un kalesinde gördüğü 9 golün 5’i de ilk yarım saatlik dilimde geldi.

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