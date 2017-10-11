T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor Batalla'sız zorlanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da kaptan Pablo Martin Batalla’nın Osmanlıspor karşısında oynaması beklenirken, yeşil beyazlı ekibin son yıllarda Batalla’nın yokluğunda zorlandığı görülüyor

11 Ekim 2017 15:29

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da kaptan Pablo Martin Batalla’nın Osmanlıspor karşısında oynaması beklenirken, yeşil beyazlı ekibin son yıllarda Batalla’nın yokluğunda zorlandığı görülüyor.
Bursaspor’da kaptan Pablo Martin Batalla, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalırken, tedavisi sürüyor. Henüz takımla birlikte çalışmalara katılamayan Arjantinli yıldızın sakatlığını büyük ölçüde atlattığı öğrenilirken, Osmanlıspor mücadelesinde de forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekibin, Batalla’nın yokluğundaki maçlarda ise zorlandığı görülüyor. Bursaspor’a 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde katılan Arjantinli yıldız, o günden bugüne dek olan süreçte ise yalnızca 5 lig maçını sakatlığı gerekçesiyle kaçırdı. Söz konusu 5 maçta ise 4 yenilgi alan Bursaspor yalnızca geçtiğimiz sezonun ilk yarısındaki maçta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yendi.
Bursaspor, diğer geride kalan 4 randevuda ise; 2015-16 sezonunda deplasmanda Kayserispor’a 2-1, geçtiğimiz sezon deplasmanda Çaykur Rizespor’a 6-0 ve iç sahada Beşiktaş’a 2-0, son olarak da bu sezon deplasmanda Kayserispor’a 3-1 kaybetti.
Batalla, bu sezon 6 lig maçında forma giyerken 3 gol ve 1 asiste imza attı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHABURSASPORPablo Martin Batallanın OsmanlısporBatallanınBursaspordaPablo Martin BatallaHenüzArjantinliOsmanlısporYeşilBursasporaSözBursasporAytemiz AlanyasporuKayserisporaRizesporaBeşiktaşa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24