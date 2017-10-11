Bursaspor Batalla'sız zorlanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da kaptan Pablo Martin Batalla’nın Osmanlıspor karşısında oynaması beklenirken, yeşil beyazlı ekibin son yıllarda Batalla’nın yokluğunda zorlandığı görülüyor.

Bursaspor’da kaptan Pablo Martin Batalla, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalırken, tedavisi sürüyor. Henüz takımla birlikte çalışmalara katılamayan Arjantinli yıldızın sakatlığını büyük ölçüde atlattığı öğrenilirken, Osmanlıspor mücadelesinde de forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Yeşil beyazlı ekibin, Batalla’nın yokluğundaki maçlarda ise zorlandığı görülüyor. Bursaspor’a 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde katılan Arjantinli yıldız, o günden bugüne dek olan süreçte ise yalnızca 5 lig maçını sakatlığı gerekçesiyle kaçırdı. Söz konusu 5 maçta ise 4 yenilgi alan Bursaspor yalnızca geçtiğimiz sezonun ilk yarısındaki maçta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yendi.

Bursaspor, diğer geride kalan 4 randevuda ise; 2015-16 sezonunda deplasmanda Kayserispor’a 2-1, geçtiğimiz sezon deplasmanda Çaykur Rizespor’a 6-0 ve iç sahada Beşiktaş’a 2-0, son olarak da bu sezon deplasmanda Kayserispor’a 3-1 kaybetti.

Batalla, bu sezon 6 lig maçında forma giyerken 3 gol ve 1 asiste imza attı.

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