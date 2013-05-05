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Yaşam

Bursaspor Başkanı Yazıcı yoğun bakımda!

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, fenalaşarak Bursa Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı

05 Mayıs 2013 13:53

Kalp krizi geçiren Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı yoğun bakıma alındı.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, fenalaşarak Bursa Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Başkan Yazıcı, Trabzonspor ve Medical Park Antalyaspor maçlarını izlerken de fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

 

Doktorundan açıklama

 

Bursa Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nadir Şener bir basın açıklaması yaptı.

Şener yaptığı açıklamada “Başkanımız İbrahim Yazıcı’nın bu sabaha karşı kalp durması nedeniyle hastanemize getirilmiştir. Kalp masajı ile teslim alınan Sn. Yazıcı 1 saat süren yoğun canlandırılma çalışmaları sonucunda kalp atımlarını tekrar kazanmış durumdayız. Daha sonra yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımdaki tedavisi sürmektedir. Ailesi ve tüm sevenlerinden dua bekliyoruz. Şu anda hayati tehlikesi açısından bir şey söylemek için erken, hasar gören organları için tedavi yapıyoruz. Hangi organlarının zarar gördüğünü belirlemek için çok erken. Belirli aralıklarla gerekli açıklamaları yapacağız. Şu anda çok detaylı bilgi veremiyoruz. Zamana ihtiyacımız var” dedi.

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