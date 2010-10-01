Bursaspor Başkanı 'yanlışlıkla' gözaltında

T24- Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın, ihale yolsuzluğu operasyonunda isim benzerliği nedeniyle “yanlışlıkla” gözaltına alındı. Olay anlaşılınca serbest bırakılan Yazıcı, “Polisler özür diledi” dedi.





Bursaspor Kulübü'nün Başkanı İbrahim Yazıcı, Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde 2004-2006 yılları arasında yapılan ihaleler nedeniyle gözaltına alındı.



İbrahim Yazıcı, daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'nde getirildi.



Ancak kısa bir süre sonra İbrahim Yazıcı'nın isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.





Serbest bırakılan Yazıcı, emniyet binasından çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İfade verdik. Ve kendileri de çıkarken, bunun bir yanlışlık olduğunu söyleyip, özür dilediler'' diye konuştu.



Yazıcı, bir gazetecinin, ''(Pardon) filmine benzer bir şey mi oldu?'' yönündeki sorusuna, ''Pardondan da ileri. Bir insanı böyle bir yerde ifadeye çağırırken, çok iyi incelenmesi lazım. Evrakların da tam tekmil incelenmesi lazım'' yanıtını verdi.



''Bununla ilgili hukuki süreç başlatacak mısınız?'' sorusuna karşılık Yazıcı, ''Bakalım'' diye yanıtladı.



İbrahim Yazıcı, ''Yanlışlık nereden kaynaklandı?'' sorusu üzerine ise ''Ben ne bileyim, oraya sorun'' dedi.



AvukatI: Tamamen 'pardon' meselesi



Bursaspor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi avukat Öztürk Yazıcı ise olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek “Tamamen bir 'pardon' meselesi oldu" dedi.



Yazıcı şöyle konuştu: “Başkanımızın herhangi bir ihaleye girmesi, herhangi bir ihalede yolsuzluğa karışması, telefon açması veya telefon alması gibi bir olay söz konusu değil. Tamamen Türk işi... Bir isim benzerliği, bir şirket ismi benzerliğinden dolayı sabah gözaltına alındı.



Birkaç saat içinde delilleri topladık ve ibraz ettik. İstanbul Ticaret Sicili'nden bir başka İbrahim Yazıcı'nın kayıtlarını çıkardık. Asıl aradıkları İbrahim Yazıcı'nın kayıtlarını çıkardık verdik. Her şey ortaya çıktı.''



Emniyet: Üzgünüz



Bursa Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



İbrahim Yazıcı'nın "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



''Söz konusu tahkikat dosyası içindeki şirketlerle ilgili yapılan itiraz üzerine inceleme yapılmış, soruşturmada bahsi geçen şirketin Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, yanlışlığın soruşturma kapsamında 2006 yılında yapılan resmi yazışmalar ve incelemedeki hatadan kaynaklandığı tespit edilmiş ve Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'yla ilgili yapılan kolluk işlemleri sonlandırılmıştır.



Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yapılan işlemler, kendilerine intikal eden dosya içeriğine göre gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen oluşan işlem nedeniyle hak ve özgürlükleri etkilenen kişi ve kuruluşlara karşı üzüntülerimizi ifade ederiz.''



