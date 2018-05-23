Bursaspor Başkan Adayı Bozdemir: "7-8 oyuncu ile görüşüyoruz"

BURSA,(DHA) - BURSASPOR Başkan adayı Ahmet Bozdemir, 7-8 oyuncu ile görüştüklerini belirterek \"İyi transferlerimiz var. 2 yıldan beri yaşanan kötü gidişe dur demek istiyoruz. Bursaspor taraftarı bu üzüntüyü hak etmiyor\" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Ahmet Bozdemir yaptığı açıklamada camiaya seslendi. Yönetim kurulunda yer alan tüm adayların sektörlerinde en iyilerinden oluştuğunu ifade eden Bozdemir, \"Biz genç, dinamik ve güçlü bir ekibiz. Kazanırsak iyi işler yapacağız; kaybedersek de Bursaspor’a desteğimizi sürdüreceğiz\" dedi.

Bursaspor\'un en zor günlerinde adaylığını koyduğunun altını çizen Bozdemir, “Tatmin edici birçok projemiz var. İçiniz rahat olsun. Herkesin sözünü de dinleyeceğiz. Birçok derneğin ziyaretine gittik. Bizleri karşıladıklarında ne kadar büyük bir camianın parçası olduğunu anladık. Altyapıya bağışı hiç düşünmeden yaptık. Konu Bursaspor\'un menfaati olunca düşünmeyiz. Biz bu borçtan korkmuyoruz. Gereken neyse yapacağız. Ben de gereken desteği vereceğim\" diye konuştu.

İKİ PROJEDEN TOPLAM GELİR 40 MİLYON TL

Başkan Adayı Ahmet Bozdemir, projelerinin olduğunu da belirterek \"7-8 oyuncu ile görüşüyoruz. İyi transferlerimiz var. 2 yıldan beri yaşanan kötü gidişe dur demek istiyoruz. Bursaspor taraftarı bu üzüntüyü hak etmiyor. Geldiğimiz günden itibaren ilk 3 yıl çok önemli işlere imza atmak istiyoruz. İki tane önemli projemiz var. Birincisi Bursaspor Koleji. Bu muhteşem tesisin yapılacağı arsanın tapu sahibi de yönetim kurulumuz yer alan bir arkadaşımızın. İkinci projemiz de Bursaspor Spor Tesisi. 362 gün içerisinde temeline başlayıp 1 sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz. 22-23 milyon TL civarında yıllık getirisi var. İki projenin toplam geliri ise yıllık 40 milyon TL civarında. Bizler doğru insanlarız. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır\" sözleriyle taraftara seslendi.

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