T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor notlar

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA)- BURSASPOR’un sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasına taraftarın ilgisi yoğun oldu

19 Ağustos 2017 22:44

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA)- BURSASPOR’un sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasına taraftarın ilgisi yoğun oldu. Maçın başlamasına kısa bir süre kala kulüp görevlileri satılan kombine sayısının 18 bin, bilet sayısının ise 8 bin olduğunu açıkladı. Bursaspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilmişti.
KUBİLAY İLK 11’DE
Fransız teknik direktör Paul le Guen, Medipol Başakşehir maçındaki kadrosunu bozmaması dikkat çekti. Fransız hoca, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Deniz Yılmaz’ın yerine bu kez genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’u aldı. Bu arada yeni transferlerden Kongolu Dzon Delarge ise yedek olarak soyundu. Yeni transferlerden Ozan Can Kökçü ilk kez maç kadrosuna dahil oldu.
HARUN’A SEVGİ SELİ
Bursasporlu taraftarlar ısınmak için sahaya çıkan futbolculara büyük ilgi gösterdı, takımı tribüne davet ederek alkışladı. Yeşil beyazlılarda en büyük alkışı alan kaleci Harun Tekin oldu.
U 21 YİNE KAZANDI
U21 Ligi’nde sezona deplasmanda Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan mücadelede Aşytemiz Alanyaspor’u 3-1 yenerek, ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
ALANYALILAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sezonun ilk deplasman maçına ilgi göstermedi. Akdeniz’den Bursa’ya gelen bir otobüs dolusu taraftar, takımlarını destekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cemal EKENTOKBURSA DHA BURSASPOR’unBursasporMedipol Başakşehir’eAytemiz AlanyasporKasımpaşa’yaKUBİLAYPaulGuen Medipol BaşakşehirFransızDeniz Yılmaz’ınKubilay Kanatsızkuş’uBuKongolu Dzon DelargeOzan Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24