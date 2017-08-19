Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor notlar

Cemal EKENTOK/BURSA, (DHA)- BURSASPOR’un sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasına taraftarın ilgisi yoğun oldu. Maçın başlamasına kısa bir süre kala kulüp görevlileri satılan kombine sayısının 18 bin, bilet sayısının ise 8 bin olduğunu açıkladı. Bursaspor yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilmişti.

KUBİLAY İLK 11’DE

Fransız teknik direktör Paul le Guen, Medipol Başakşehir maçındaki kadrosunu bozmaması dikkat çekti. Fransız hoca, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Deniz Yılmaz’ın yerine bu kez genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’u aldı. Bu arada yeni transferlerden Kongolu Dzon Delarge ise yedek olarak soyundu. Yeni transferlerden Ozan Can Kökçü ilk kez maç kadrosuna dahil oldu.

HARUN’A SEVGİ SELİ

Bursasporlu taraftarlar ısınmak için sahaya çıkan futbolculara büyük ilgi gösterdı, takımı tribüne davet ederek alkışladı. Yeşil beyazlılarda en büyük alkışı alan kaleci Harun Tekin oldu.

U 21 YİNE KAZANDI

U21 Ligi’nde sezona deplasmanda Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan mücadelede Aşytemiz Alanyaspor’u 3-1 yenerek, ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

ALANYALILAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, sezonun ilk deplasman maçına ilgi göstermedi. Akdeniz’den Bursa’ya gelen bir otobüs dolusu taraftar, takımlarını destekledi.