-BURSASPOR AVUSTURYA'DA KAMPTA BAD TATZMANNSDORF (A.A) - 12.07.2010 - Yeni sezona hazırlık çalışmalarını Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesinde sürdüren Bursasporlu futbolcular, izinli geçirdikleri günün ardından akşam saatlerinde Arena Stadı'nda iki saat çalıştılar. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, yarın İran'ın Steel Azin takımıyla yapacakları ilk hazırlık maçı öncesi yeşil-beyazlı futbolcuları taktik ağırlıklı olarak çalıştırdı. Isınma ve istasyon çalIşmasıyla antrenmana başlayan yeşil-beyazlı futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanı yarı sahada tek kale maçla sonlandırdı. Bu arada ,sakatlıkları devam eden İvan Ergiç ve Frederico İnsua ile Hüseyin, çalışmalarını otelin salonunda ve havuzunda sürdürdü. Takımın savunma oyuncusu Gökçek Vederson, dünkü antrenmanın pas çalışması sırasında kaybettiği 5 bin dolar değerindeki küpesini bugün de tüm aramalara rağmen bulamadı. Vederson, bugünkü akşam antermanına yarım saat önceden gelerek, çim sahada küpesini aradı. Malzemeciler ve futbolcu arkadaşlarının da katıldığı aramaya rağmen Vederson'ın pırlanta küpesi bulunamadı. Yeşil-beyazlı ekip, Avusturya'daki çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçını, yarın TSİ 20.00'de İran'ın Steel Azin takımıyla yapacak. Bursaspor kamp programı çerçevesinde 15 Temmuzda İngiltere'nin Stoke City, 17 Temmuzda Sırbistan'ın Kızılyıldız ve 21 Temmuzda da Almanya'nın Borussia Dortmund takımlarıyla birer hazırlık maçı yapacak. Yeşil-beyazlı ekibin 22 Temmuzda Avusturya'daki yeni sezona hazırlık çalışmalarını tamamlaması ve Türkiye'ye dönmek üzere bölgeden ayrılması bekleniyor.